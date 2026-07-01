Remco Evenepoel gana la etapa 15 y Vigengaard abandona el Tour por una caída

El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA) se impuso este domingo en la etapa 15 del Tour de Francia, celebrada entre Champagnole y Plateau de Solaison sobre 183 kilómetros, con un esprín final sobre el líder, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Mientras que el danés Jonas Vingegaard (Team Visma Lease) abandonó por una caída, a 20 kilómetros de la meta, cuando tomaba una curva y su bicicleta se deslizó, ocasionándole una lesión fuerte.

Evenepoel se dio una alegría batiendo al ciclista del momento y de este Tour, un Pogacar que trabajó durante la última subida para truncar la fuga y ayudar a su compañero Isaac del Toro en busca de la victoria.

El mexicano, que también sufrió una caída, no tuvo confianza o fuerza para un desenlace de garra para el belga.

El ciclista del RBBH, que sumó su tercera etapa en la ronda gala, pero primera que no fuera una contrarreloj tras las ganadas en 2024 y 2025, es ahora el segundo en la general, luego de la retirada de Vingegaard, a cinco minutos de un Pogacar que dejó algo de emoción, pero su dominio en la general sigue siendo férreo.

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Pese a no ganar su quinta etapa en esta edición del Tour, el esloveno demostró de nuevo ser el más fuerte para tirar la escapada que neutralizó la fuga a cinco kilómetros de meta.

A menos de un kilómetro, Del Toro intentó su ataque, pero no pudo soltarse de Evenepoel, y fue Pogacar quien le obligó al esprín hasta la meta.

En cuanto a los pedalistas colombianos el mejor del día fue l boyacense Einer Rubio (Movistar) volvió a ser animador después del desgaste del sábado.

Por su parte, Egan Bernal (Ineos), se fundió en el último tramo de la etapa, perdiendo más media hora.

El zipaquireño se sostiene entre los 20 primeros de la general, y el mejor clasificado de los cafeteros en el puesto 16, a 41:01 del líder.

Einer Rubio es 21, a 1:32:09, Harold Tejada (Astana) 39, 1:58:45 y Sergio Higuita, compañero de Tejada, a 2:12:21.

Golpe bajo al Tour

La jornada estuvo marcada por el abandono de Vingegaard, rival de Pogacar los últimos seis años que se han repartido la Grand Boucle, con una fractura en la clavícula por la caída a 20 kilómetros de meta.

Por esa larga fuga de una veintena de corredores que pensaba se jugaría el premio en la cima de Plateau de Solaison, lanzada por el EF Educationt y el ecuatoriano Richard Carapaz. La dura pendiente de la Col de la Croisette hizo dura.

El joven francés Paul Seixas (Decathlon CMA) y Florian Lipowitz (RBBH) no pudieron seguir el ritmo de los gallos de este Tour, la rueda de Pogacar que se lanzó a nueve kilómetros de meta para terminar con la fuga y tener un merecido descanso este lunes.

Evenepoel ganó el esprín para celebrar su segundo puesto en la general, mientras que Del Toro subió al podio provisional.

El mejor español fue Juan Ayuso (Lidl-Trek), quien perdió dos minutos para ver alejarse ese tercer puesto que marca ahora el mexicano.

General

1.- Tadej Pogacar (Esl/UAE) 55hrs 45:41

2.-Remco Evenepoel (Bel/RBB) 5:00

3.-Isaac Del Toro (Mex/UAE) 5:58

4-Paul Seixas (Fra/Decathon) 6:23

5.-Florian Lipowitz (Ger/RBBH) 6:48

16.-Egan Bernal (Col/Ineos) 41:01

21.-Einer Rubio (Col/Mov) 1:32:09

39.-Harold Tejada (Col/Astana) 1:58:45

46.-Sergio Higuita (Col/Astana) 2:12:21

Madrid, (Europa Press)

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