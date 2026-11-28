En la lista de nombres individuales poco frecuentes también figuran Moon y Eowyn. Este último familiar para los seguidores de El señor de los anillos, pues así se llama uno de los personajes de la obra de J. R. R. Tolkien.
En medio de tanta creatividad, hay nombres tradicionales que no cambian y menos mal siguen dominando las preferencias de las familias colombianas. María ocupa el primer lugar entre las niñas, seguida de Emma, Antonella, Victoria, Isabella, Luciana, Emily, Gabriela, Ana y Celeste.
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Entre los niños, Juan encabeza. Le siguen Emiliano, Noah, Liam, Thiago, Emmanuel, Salvador, Samuel, Eithan y Gabriel.
Por regiones, en Antioquia y el Eje Cafetero se destacan Antonia, Guadalupe, Juana, Jerónimo, Salvador y Lorenzo. En Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense hay nombres cortos como Zoé, Lía, Mía, Alma, Roma, Gael, Lucca y Enzo.
En el Caribe hay opciones como Anthonella, Alahia, Ailanys, Eithan y Neithan, junto con nombres de raíces hebreas como Abraham, Emmanuel, Isaías, Moisés y Salomón. En el Valle del Cauca y el Pacífico sobresalen Salomé, Valentina, Bianca, Derek y Dylan. Por su parte, en los Llanos Orientales y la Amazonía aparecen Elena, Renata, Luna, Aurora, Joaquín, Rafael y Benjamín.
Si está buscando inspiración para el nombre de sus hijos, quizás alguno de estos le dé una idea. Eso sí, no se le haga raro que, en unos años, su hijo comparta salón de clases con un compañero llamado Gokú.