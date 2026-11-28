¿Un homenaje a Dragon Ball, una admiración por Hollywood o simplemente ganas de que su hijo tenga un nombre que nadie más tenga? La Registraduría encontró registros de recién nacidos con nombres tan particulares como Noah Gokú, Fran Genio, Woy Fanron y Matt Damon.

Los padres, parecen tener una fuente de inspiración bastante particular en los dibujos animados, los futbolistas y eso sí, una imaginación sin límites. La prueba está en los registros de recién nacidos de Colombia durante 2026. Entre los nombres reportados hay algunos que difícilmente pasarían inadvertidos en una lista de asistencia escolar. Como Noah Gokú. Sí, Gokú, como el protagonista de Dragon Ball, el personaje que lleva décadas salvando al universo y que ahora también aparece en los registros civiles colombianos.

Es inevitable preguntarse: ¿qué pensaron sus papás cuando decidieron que ese sería el nombre de su hijo? Pero Gokú no está solo. Esta Woy Fanron, Wandan Wan, Björn Orion, Soul Iiwa y Driasni Mia, opciones para todos los gustos que seguramente obligarán a preguntar más de una vez cómo se escriben. Lea aquí: Miss Venezuela rompió el silencio y respondió a las críticas por su vestido en Miss Universo 2026

Nombres que parecen sacados de una película