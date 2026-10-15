Notarios piden ayuda para evitar desaparición de 500 notarías de municipios alejados de Colombia

Cerca de 500 notarías localizadas en las áreas más retiradas y conflictivas del país estarían en riesgo de desaparecer, por una aparente falta de planeación presupuestal acumulada durante el pasado gobierno de Gustavo Petro.

Así lo denunció el gremio de los Notarios Subsidiados de Colombia, mediante un comunicado en el cual hizo un llamado de auxilio a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y a la administración de Abelardo de la Espriella.

Según la queja, las afectadas son “cerca de 500 notarías ubicadas principalmente en pequeños municipios y territorios apartados del país, por hechos que se agravaron desde el gobierno anterior”, lo cual pone en riesgo su sostenibilidad.

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La crisis económica, derivada de un “progresivo desorden administrativo”, “ha debilitado la prestación de los servicios de notarías, especialmente en municipios alejados”, agregaron.

Esta situación, de acuerdo con el gremio, va más allá de las dificultades salariales de los funcionarios que despachan en estas oficinas, pues se pone en riesgo la presencia institucional del Estado “en apartadas regiones donde una notaría constituye el principal punto de acceso de las comunidades a servicios notariales esenciales”.

El comunicado destaca que esta problemática fue puesta en conocimiento de Gustavo Petro durante su mandato, pero no tuvieron respuestas positivas.

“Durante esa administración a pesar de que los notarios subsidiados del país cuentan con una fuente de financiación y recursos propia, que no afecta otros rubros del presupuesto general nación, por las improvisaciones y la deficiente gestión del Gobierno anterior, no se hizo la adecuada planeación de gastos para el Fondo Cuenta Especial del Notariado, lo cual ha generado que hoy estén mora del giro de los recursos para el funcionamiento de las notarías de los municipios de sexta categoría, razón por la cual están en riesgo de desaparecer”, expuso la agremiación.

Uno de los que tomó la vocería fue el notario del municipio de Marulanda, Caldas, Amed Velásquez.

“Los notarios subsidiados hacemos presencia en las comunidades rurales, señor presidente Abelardo de la Espriella, en sus manos está la solución, todavía tenemos en pausa algunos pagos que hacen posible el funcionamiento de las notarías”, dijo.

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