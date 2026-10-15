Édgar Chalhoub Succar, nuevo presidente de Finagro

Édgar Chalhoub Succar fue designado como nuevo presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), entidad que canaliza recursos de crédito y garantías para impulsar el desarrollo del campo colombiano.

Es administrador financiero y de empresas, tiene un MBA de Inalde Business School y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector agroexportador. Fue presidente ejecutivo de Banasan durante más de diez años y, antes de su nombramiento, se desempeñaba como CEO de South American Fruits.

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Entre los principales retos de su gestión estarán simplificar el acceso al crédito agropecuario, fortalecer el Fondo Agropecuario de Garantías y ampliar las líneas de financiación de largo plazo, con instrumentos adaptados a los ciclos productivos del campo.

Chalhoub reemplaza a Ricardo Morris Sarmiento, quien ocupaba la presidencia en calidad de encargado desde agosto de 2026 y continuará como vicepresidente financiero.

A septiembre de 2026, Finagro había desembolsado más de $40,2 billones en créditos de fomento agropecuario, un crecimiento real del 7 % frente al mismo periodo de 2025.

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