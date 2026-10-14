Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking de mejor reputación corporativa

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) presentó los resultados de la 19ª edición del estudio Merco Empresas 2026, el cual evalúa a las 200 compañías con mejor reputación en el país.

El podio nacional se mantuvo sin cambios respecto al año anterior, con Bancolombia en el primer lugar, seguido por Alpina en la segunda posición y Bavaria en el tercer puesto. El Top 5 lo completan Sura en el cuarto lugar y Grupo Argos, que ascendió a la quinta casilla.

El estudio de este año se elaboró a partir de 82.860 encuestas realizadas entre marzo y octubre, consultando a 29 fuentes de información y diversos actores como analistas financieros, directivos, periodistas económicos y representantes de la sociedad civil.

Para esta edición, la metodología incorporó nuevos ejes de análisis, incluyendo la medición del impacto de la reputación de los líderes (Merco Líderes) y la valoración realizada por herramientas de inteligencia artificial generativa (Merco Digital e IA).

Lea aquí: Norte de Santander y Santander tendrían $13,4 billones en inversiones del PND 2026-2030

Por sectores, destacaron firmas como Grupo Manuelita en Agroindustrial, Mercado Libre en Comercio Electrónico, Terpel en Petroleras, Crepes & Waffles en Restaurantes y LaCardio en Salud, liderando cada uno de sus respectivos renglones.

Asimismo, el reporte incluyó la evaluación de los periodistas de información económica sobre los mejores equipos de comunicación empresarial del país, clasificación que encabezaron Bavaria, Bancolombia y Grupo Argos.

1. Bancolombia – 10.000 puntos (Mantiene la posición 1°)

2. Alpina – 9.863 puntos (Mantiene la posición 2°)

3. Bavaria – 9.275 puntos (Mantiene la posición 3°)

4. Sura – 9.030 puntos (Mantiene la posición 4°)

5. Grupo Argos – 8.621 puntos (Asciende 1 lugar, estaba en la posición 6°)

6. Crepes & Waffles – 8.375 puntos (Desciende 1 posición, estaba en la posición 5°)

7. Davivienda – 8.155 puntos (Mantiene la posición 7°)

8. Grupo Éxito – 7.673 puntos (Avanza 1 lugar, estaba en la posición

9°. Postobón – 7.549 puntos (Escala 1 posición, estaba en la posición 10°)

10. Organización Corona – 7.486 puntos (Sube 1 posición, estaba en la posición 11°)

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .