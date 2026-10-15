De la Espriella defiende el carácter pacífico de las marchas opositoras, pese a seis capturas

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se enfrentó a las primeras movilizaciones del petrismo, dos meses después de iniciar su mandato. Las protestas hacen parte de la “promesa” de oposición que hicieron tras la derrota en las elecciones de mayo y junio pasado el líder absoluto y el último candidato presidencial de ese espectro político, el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, respectivamente. El balance fue mayoritariamente positivo.

El jefe de Estado publicó un video en sus redes sociales, en donde salió acompañado del ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, entregando cifras sobre el balance de las movilizaciones, a las que calificó como “pacíficas en un 98 %”.

“La gran mayoría de participantes ejercieron su derecho a protestar de manera pacífica, como corresponde. Si así lo hacen, bien pueden hacerlo todos los días. El Gobierno no tiene problema con la marcha pacífica, con la que no interrumpe la vida, la tranquilidad de los ciudadanos que sí quieren que el país avance hacia adelante”, mencionó el mandatario.

De la Espriella advirtió que hubo seis puntos en donde el Undmo (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden) tuvo que intervenir, que se ubicaron en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y uno en Medellín. Sobre estos episodios, expresó que fueron “pequeñas revueltas; tan pronto llegaba el Esmad, se perdían. Todos, cuando sienten la contundencia del Estado, saben que los vamos a enfrentar con determinación”.

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Por otro lado, el presidente señaló que “la mayor afluencia hoy fue de 62.000 personas”, aunque no mencionó en qué punto se presentó ese número de asistencia. Ante esto, advirtió que “este número nos da cuenta de algo básico, sencillo, elemental: es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia” y que “la gran mayoría de los colombianos queremos desarrollo, progreso, futuro y que el país avance”.

“Las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia. No lo vamos a permitir y estamos preparados, con todas las capacidades y con miembros de la fuerza pública que están dispuestos a defender la libertad, la institucionalidad y la democracia, como corresponde”, enfatizó Abelardo de la Espriella en su balance.

Así mismo, indicó que hubo seis capturas durante la jornada, que se presentaron en Montería (tres), Pasto (una) e Ibagué (dos), en donde se capturaron “en flagrancia cuando cometían actos vandálicos, grafitis, atacar unas estaciones de Transmilenio, vandalizar un bus de Transmilenio”. Sin embargo, reiteró que “en realidad, podemos decir que el balance es muy positivo. Esta manifestación fue, como lo dije anteriormente, en un 98 % pacífica”.

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A su turno, el ministro Mora añadió agradeció al mandatario por el liderazgo y por “su permanente orientación durante todo este día en el puesto de mando unificado aquí en Bogotá y conectado con los 32 departamentos”; de igual manera, extendió el saludo “a toda nuestra fuerza pública, a todos nuestros soldados y policías de la patria”.

“La obligación de nosotros como Gobierno, que es lo que nos dice la Constitución, es defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos y por eso no podemos admitir que cierren vías, que destruyan la infraestructura, que ataquen a nuestra fuerza pública y que, además de eso, pretendan sembrar el caos”, advirtió el mandatario.

El balance lo terminó De la Esperiella señalando que para la protesta pacífica habrá “todas las garantías, pero cuando pretendan por la fuerza trastornar la vida del resto de colombianos que sí quieren que Colombia avance, aquí va a estar el Gobierno decidido, con todas las leyes y las armas de la República, para defender al pueblo colombiano trabajador”.

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