Verónica Alcocer pide a la Fiscalía detalles de investigación tras señalamientos de Eva Ferrer

Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, solicitó información a la Fiscalía General de la Nación sobre las actuaciones relacionadas con las denuncias de su exasesora Eva Ferrer, quien en una entrevista publicada por la revista Semana el 9 de octubre la señaló de presuntos hechos ilícitos, entre ellos el supuesto transporte de dinero y drogas.

A través de un derecho de petición dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y al vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, Alcocer pidió detalles sobre las investigaciones anunciadas públicamente y reiteró su disposición a colaborar con la justicia.

En el documento, la ex primera dama cuestionó las afirmaciones de Ferrer por considerar que buscan relacionarla con hechos supuestamente ocurridos en Venezuela a partir de información recibida de terceras personas y no de conocimiento directo. También negó haber participado en las conductas que le atribuyen y explicó que los desplazamientos que realizó a ese país ocurrieron durante su periodo como primera dama, en el marco de actividades oficiales.

“Ante las informaciones divulgadas recientemente, he acudido nuevamente a la Fiscalía General de la Nación para reiterar mi disposición de colaborar con la justicia y solicitar detalle sobre las actuaciones anunciadas públicamente”, escribió Alcocer en su comunicación.

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Alcocer explicó cuándo viajó a Venezuela y negó otros desplazamientos

En el derecho de petición, Alcocer se refirió a los viajes que realizó a Venezuela durante el gobierno de Gustavo Petro. Según su versión, el primero ocurrió el 31 de enero de 2023, como parte de una delegación oficial, y el segundo el 18 de noviembre del mismo año, cuando viajó en compañía del entonces presidente.

“No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal. Ambas visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, tanto divulgado tanto en Colombia como en Venezuela”, expresó Alcocer.

La ex primera dama también rechazó directamente los señalamientos en su contra. “Jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme”, afirmó.

Las acusaciones de Ferrer incluyen presuntos movimientos de dinero entre Colombia y Venezuela, tráfico de drogas y armas, así como posibles irregularidades relacionadas con el uso de una aeronave oficial. De acuerdo con lo publicado por Semana, la exasesora aseguró que en un viaje de enero de 2023 se habrían transportado 2,5 millones de dólares hacia Colombia en el avión oficial de la primera dama. También afirmó que existirían fotografías de Alcocer descendiendo de la aeronave con maletas que, según su versión, contendrían droga.

Estos señalamientos están pendientes de verificación por parte de las autoridades y no constituyen, por sí mismos, hechos probados.

¿Por qué Alcocer volvió a acudir a la Fiscalía?

En su comunicación, la ex primera dama explicó que ya había acudido a la entidad en agosto, después de que se divulgaran unos audios con declaraciones de Ferrer sobre presuntas irregularidades en la contratación, tráfico de influencias y la supuesta ubicación de personas cercanas en entidades públicas. Según las manifestaciones atribuidas a Ferrer, los audios habrían sido obtenidos y difundidos sin su consentimiento.

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Alcocer señaló que, tras esa primera publicación, manifestó su disposición a colaborar con la justicia y que su abogado, Ricardo Gaviria Ramírez, consultó si existían investigaciones penales en su contra.

Según relató, la respuesta inicial indicó que no había registros de investigaciones. Sin embargo, aproximadamente un mes después, la Fiscalía amplió la información y comunicó la existencia de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en la que Gaviria figura formalmente como su defensor.

“Esta no es la primera oportunidad en que acudo a la Fiscalía General de la Nación por manifestaciones de la misma persona. En agosto pasado, con ocasión de unos audios que, según ella misma, fueron obtenidos y divulgados sin su consentimiento, dirigí una comunicación a la señora Fiscal General manifestando mi disposición para colaborar con la justicia. Posteriormente, mi defensor de confianza, Ricardo Gaviria Ramírez, consultó sobre la existencia de investigaciones penales y recibió inicialmente una respuesta en la que se informó que no existían registros de investigaciones en mi contra.

Aproximadamente un mes después, la Fiscalía complementó esa información comunicándonos la existencia de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en la cual se encuentra formalmente constituido como mi defensor. Desde entonces, hemos mantenido nuestra disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades. Entendemos que dicha actuación es distinta de la que ahora se anuncia públicamente”.

Alcocer indicó que el nuevo derecho de petición responde a las declaraciones recientes de Ferrer y a la información sobre una investigación que, según lo divulgado públicamente, habría sido ordenada por el despacho del vicefiscal general. En el documento, pidió detalles sobre las actuaciones y reiteró su interés en que se esclarezcan los hechos.

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