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Compradores de Ferrari en Colombia denuncian millonarios pagos sin recibir sus vehículos
Más de diez compradores aseguran haber pagado entre $2.000 millones y $2.700 millones por vehículos que no han recibido. Las denuncias por presunta estafa, hurto y abuso de confianza involucran a exdirectivos de Autos Italianos de Colombia.
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dsifontes
Denuncian a antiguos distribuidores de Ferrari en Colombia por presunta estafa
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

Las quejas por demoras en entregas escalaron dentro del caso de Autos Italianos de Colombia, la sociedad que comercializó los superdeportivos de Ferrari en el país, y que ahora enfrentará procesos judiciales a causa de denuncias que ya están en los escritorios de la Fiscalía.

Según la Unidad Investigativa de El Tiempo, varios clientes denunciaron que, tras haber pagado millonarias sumas por los vehículos, aún no tienen claridad sobre su paradero ni sobre el dinero entregado.

Las acusaciones por presuntos delitos como estafa, hurto y abuso de confianza recaen sobre los exdirectivos de Autos Italianos de Colombia, quienes niegan conductas irregulares y aseguran que responderán a los clientes.

De por medio, según la indagación periodística, hay más de diez compradores que se vieron afectados, con montos individuales que oscilan entre $2.000 millones y $2.700 millones. Por su parte, Autos de Alta Gama Holdings, sociedad que había comunicado ser la titular de la distribución de Ferrari (al recibir las acciones de Italian Motors Holdings, matriz del antiguo distribuidor), dijo que no responderá por recursos recibidos antes del 25 de mayo de 2026.

Puede leer: Negocios de rumba y venta de trago, en la mira de las autoridades de Ocaña

Según las denuncias, hay vehículos que fueron trasladados a la zona franca de Panamá por recomendación de Autos Italianos de Colombia para "facilitar la venta", pero las transacciones nunca se concretaron, quedando los vehículos bloqueados, sin poder ser nacionalizados en ninguno de los dos países.

Se sabe que Ferrari mantiene congelada la concesión de sus vehículos para Colombia, pues es bien conocida su rigurosa política para el control de la marca y nunca autorizó el traspaso de la licencia de representación a través de la transacción entre Italian Motors Holdings y Autos de Alta Gama Holdings.

Tal como ha trascendido, los servicios de postventa y garantía continuarán ofreciéndose a través de canales autorizados. Sin embargo, Ferrari no ha asumido la responsabilidad de reembolsar los anticipos ya pagados por los compradores al antiguo distribuidor.

Tomado de La República 

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