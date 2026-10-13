¡Adiós a la melena! El ‘Pibe’ Valderrama sorprendió con un radical cambio de look

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y su característica melena

Aunque en esta ocasión Valderrama se vio accesible a la idea de quitarse su cabello, cuando estaba activo como futbolista se negó a desprenderse de él dejando atrás inclusive jugosas ofertas económicas.

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Así se lo contó al periodista Andrés Cantor en el programa Entregoles en abril. Ahí el samario contó que declinó de una oferta de 2 millones de dólares que provino de una marca internacional para que cambiara su imagen antes del Mundial 1994.

En esa entrevista, Cantor mostró incredulidad y le preguntó si esa negativa era para buscar una oferta mayor. “Mi vida la decido yo. Siempre jugué así. Yo respondo por mi historia. Mi historia es la mía”, respondió Valderrama aludiendo a que su cabello era más que un simple accesorio estético y que representaba una parte integral de quién es como deportista y ser humano.

Su melena fue tan característica que, inclusive cuando llegó en 1996 a la Major League Soccer (MLS), en Estados Unidos se celebró el “Valderrama Day” donde compañeros y aficionados usaron pelucas rubias para rendirle homenaje al capitán colombiano.

Con información de El Colombiano.

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