¿Qué se sabe de la muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, a los 34 años?

El actor estadounidense RJ Mitte, de 34 años, fue encontrado sin vida en su domicilio de Brownsville, Texas, el lunes 12 de octubre. Según la información divulgada, las autoridades recibieron una llamada alrededor de las 12:50 p.m.

Aunque un representante de Mitte confirmó que murió por suicidio, el Departamento de Policía de Brownsville señaló que la causa y la manera oficiales del fallecimiento continúan pendientes, a la espera del examen forense y del avance de las investigaciones.

Una de las reacciones más sentidas fue la de Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, el padre del personaje de Mitte en la ficción. El actor publicó un mensaje de despedida en el que recordó el entusiasmo con el que el joven asumió su papel y la determinación con la que desarrolló su carrera.

“Escribo esto sumido en una profunda tristeza. Ha muerto RJ Mitte, mi hijo en ‘Breaking Bad’”, expresó Cranston. También recordó que conoció al actor cuando tenía apenas 14 años, después de ser elegido para interpretar a Walter White Jr., personaje al que prefería llamar Flynn.

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Cranston destacó que Mitte nació con parálisis cerebral, pero que esa condición no le impidió afrontar las exigencias de los rodajes con determinación. Según el actor, durante las cinco temporadas de la serie pudo ver cómo el joven adquiría experiencia hasta convertirse en un intérprete destacado.

El protagonista de Breaking Bad también recordó el trabajo de Mitte en favor de una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual y su participación en iniciativas benéficas dirigidas a esa comunidad.

“Todo ese talento, todas esas promesas y ese potencial perdidos resultan ahora una tragedia”, escribió Cranston.

En su despedida, el actor expresó además el dolor que le produce conocer que la muerte de su compañero fue un suicidio. Contó que, apenas unas semanas antes, ambos habían intercambiado mensajes para organizar un encuentro y compartir una comida.

“No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo quería”, manifestó. El mensaje terminó con unas palabras dirigidas al actor: “Te echaré de menos, hijo”.

La trayectoria de RJ Mitte más allá de ‘Breaking Bad’

Mitte tenía 15 años cuando comenzó a interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, serie que se emitió entre 2008 y 2013. Su personaje también tenía parálisis cerebral, al igual que el actor, una característica que contribuyó a dar visibilidad a las personas con discapacidad en la televisión.

Después de ese papel, Mitte participó en producciones como Cambiadas al nacer y Los guardianes de la justicia, además de trabajar en películas como Triumph. También apareció en series como Hannah Montana y Todo el mundo odia a Chris.

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Fuera de la actuación, dedicó parte de su vida pública a promover la inclusión. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y presidió The Mitte Foundation.

RJ Mitte creció en Luisiana y se trasladó a Los Ángeles en 2005 para apoyar la carrera artística de su hermana menor. Desde niño vivió con parálisis cerebral, una condición que también compartió con Walter White Jr., el personaje que interpretó en Breaking Bad. Sin embargo, su trayectoria fuera de la serie estuvo marcada por el interés en ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad y demostrar que podían asumir papeles más diversos en la industria audiovisual.

Además de su trabajo como actor, Mitte fue embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y creó The Mitte Foundation, dedicada a respaldar iniciativas filantrópicas y comunitarias. También habló públicamente sobre los desafíos de la representación en el cine y la televisión. En una entrevista con la BBC en 2021, señaló que había avances, aunque advirtió que algunos eran puntuales y no necesariamente reflejaban cambios profundos en la forma de representar a las personas con discapacidad.