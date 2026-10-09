La Negra Candela reveló dos posibles participantes de ‘La casa de los famosos Colombia 4

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ comienza a generar expectativa entre los seguidores del formato, incluso antes de que se conozca oficialmente la lista de participantes. En medio de las especulaciones sobre quiénes podrían ingresar a la casa más famosa del país, la periodista Graciela Torres, conocida como La Negra Candela, reveló dos nombres que, según ella, ya estarían confirmados para la próxima edición.

Durante una transmisión de Olímpica Stereo, la comunicadora se refirió a Elizabeth Loaiza y al hombre conocido como ‘El Agropecuario’, expareja de Aida Victoria Merlano, como algunas de las figuras que podrían formar parte del programa del Canal RCN.

¿Quiénes serían los famosos confirmados para ‘La casa de los famosos Colombia 4’ según La Negra Candela?

De acuerdo con la información difundida por el portal Rechismes el 8 de octubre de 2026, La Negra Candela aseguró que Elizabeth Loaiza sería una de las figuras que ya tendría un lugar en la nueva temporada del concurso.

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“Una de las confirmadas es Elizabeth Loaiza, la que tiene OnlyFans”, expresó la periodista durante su intervención en la emisora.

Loaiza es una modelo y creadora de contenido colombiana que ha construido una comunidad en redes sociales y ha estado vinculada al mundo del entretenimiento. Su nombre ahora aparece entre los posibles integrantes de la cuarta temporada del reality, aunque no se ha hecho público un anuncio oficial que confirme su ingreso.

La segunda figura mencionada por Torres fue ‘El Agropecuario’, conocido por su relación sentimental con Aida Victoria Merlano. La periodista también lo señaló como uno de los posibles participantes y relacionó su supuesta confirmación con la circulación de un video en el que, según sus declaraciones, aparecería junto a una creadora de contenido para adultos.

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“Y el otro es el famoso exesposo de Aida Victoria Merlano, El Agropecuario”, afirmó Torres, quien posteriormente explicó por qué consideraba que su participación estaría asegurada.

No obstante, las declaraciones difundidas no constituyen una prueba de que alguno de los dos haya firmado un contrato con RCN. Tampoco se conoce, a partir de la información publicada, si ambos fueron contactados por la producción o si se encuentran en una etapa de negociación.

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ llegará en 2027

La expectativa por conocer a los próximos participantes se produce después de que el Canal RCN confirmara la continuidad del formato para 2027.

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El anuncio se realizó durante la final de la tercera temporada, emitida el 29 de mayo de 2026, cuando los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer que el reality tendría una cuarta edición. La noticia también fue difundida a través de los canales oficiales del programa.

La confirmación abrió una nueva conversación entre los seguidores sobre las figuras que podrían integrar el elenco, así como sobre los cambios que debería tener la competencia para mantener el interés de la audiencia.

En redes sociales, algunos usuarios han expresado sus expectativas frente al casting de la próxima temporada y han sugerido nombres de celebridades que les gustaría ver conviviendo bajo el mismo techo. Otros, por el contrario, han cuestionado el formato y han manifestado su cansancio frente a este tipo de contenidos.

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