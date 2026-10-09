Yuli Ruiz habló del Tino Asprilla y Karina García, y luego se retractó de su confesión

Yuli Ruiz volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de protagonizar un momento inesperado en el reality internacional El Sultanato, en el que participa actualmente en Miami, Estados Unidos. Durante una conversación con sus compañeros, la modelo hizo una revelación sobre el exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla y mencionó a la influencer Karina García, lo que despertó todo tipo de comentarios entre los seguidores de la farándula colombiana.

El episodio ocurrió mientras varios participantes hablaban sobre los hombres que les entregan tarjetas de crédito a sus parejas o acompañantes para que puedan realizar compras sin preocuparse por los gastos. En medio de la charla, Ruiz recordó una experiencia de su pasado y terminó involucrando al reconocido exjugador de la Selección Colombia.

“Así hacía el Tino Asprilla con Karina y conmigo”, expresó la creadora de contenido, en una frase que rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales.

La declaración llamó la atención por la manera en que relacionó al exfutbolista con ella y con una mujer llamada Karina. Aunque Ruiz no especificó en ese momento si se refería a Karina García, muchos internautas asociaron el comentario con la influencer, debido a la amistad que ambas mantuvieron antes de alcanzar mayor reconocimiento en redes sociales.

Sin embargo, lo que más sorprendió a quienes vieron el video fue la reacción de Yuli después de pronunciar esas palabras. Al parecer, la participante se dio cuenta de que había revelado una anécdota que no tenía previsto compartir frente a las cámaras.

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“Hijue… se me salió”, habría expresado, dejando ver su arrepentimiento por el comentario. La reacción terminó convirtiéndose en parte de la conversación digital y aumentó la curiosidad sobre lo que habría ocurrido entre ella, Karina García y el exfutbolista.

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre el Tino Asprilla y las tarjetas de crédito?

La conversación giraba en torno a los llamados ‘sugar daddy’ y a las experiencias de algunas mujeres con hombres que asumen sus gastos o les permiten utilizar sus tarjetas para comprar ropa, accesorios y otros artículos.

En ese contexto, Yuli habló de la tarjeta Black, un producto de crédito asociado con servicios financieros exclusivos, y recordó que, según su relato, el Tino Asprilla tenía ese tipo de comportamiento con ella y con Karina.

Durante la charla, la modelo destacó la experiencia de poder ir de compras con una tarjeta de ese tipo y afirmó que el exfutbolista les daba acceso a sus tarjetas para realizar compras.

La frase fue interpretada por numerosos usuarios como una revelación sobre la cercanía que habría existido entre las mujeres y Asprilla. No obstante, es importante aclarar que el comentario no confirma por sí solo que el exjugador hubiera mantenido una relación sentimental con alguna de ellas.

La declaración también generó preguntas sobre la identidad de la mujer a la que se refería Yuli. Aunque en redes sociales muchos dieron por hecho que hablaba de Karina García, la modelo no lo precisó expresamente en el fragmento que se viralizó.

La amistad de Yuli Ruiz y Karina García volvió a ser tema de conversación

La mención de Karina García despertó especial interés porque las dos creadoras de contenido fueron amigas antes de convertirse en figuras reconocidas de las redes sociales colombianas.

Por esa razón, los internautas comenzaron a relacionar las palabras de Ruiz con el pasado de ambas y con las experiencias que habrían compartido antes de alcanzar la popularidad que tienen actualmente.

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La controversia tomó más fuerza cuando usuarios recordaron una entrevista que Karina concedió al programa digital Dímelo King, en la que habló de una antigua pareja que le habría entregado una tarjeta de crédito Black para que comprara lo que quisiera.

En aquella conversación, García relató que podía utilizar la tarjeta sin un límite de gasto establecido por esa persona y mencionó compras que, según su testimonio, podían alcanzar entre 60 y 70 millones de pesos. “Tuve un novio que me dio una tarjeta de crédito, la Black. Era ilimitada; yo me compraba absolutamente lo que se me diera la gana”, contó la influencer, de acuerdo con lo publicado por LOS40 Colombia.

La coincidencia entre ambos relatos hizo que los usuarios se preguntaran si el hombre al que Karina se refirió en aquella entrevista era Faustino Asprilla. Sin embargo, la creadora de contenido no identificó públicamente a esa persona en el fragmento citado, por lo que no es posible establecer que se tratara del exfutbolista.

Por su parte, el exfutbolista sí apareció en otra publicación reciente relacionada con el tema de los llamados ‘sugar daddy’. El 9 de octubre, Noticias RCN informó sobre una dinámica de preguntas incómodas en la que la periodista Melissa Martínez le preguntó por ese concepto.

“Pero si la última que me levanté tenía más años que yo”, respondió Asprilla en tono jocoso. Posteriormente, cuando le preguntaron si las mujeres lo habían dejado en la quiebra, contestó: “Yo tengo todo quebrado”, e hizo una broma sobre una lesión en su rodilla derecha.

Aunque estas declaraciones se difundieron después de que Yuli lo mencionara en el reality, no constituyen una respuesta directa a la afirmación sobre las tarjetas de crédito ni confirman los detalles de la anécdota.