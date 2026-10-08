La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Entretenimiento
15
Entretenimiento
Muere la actriz colombiana Ana María Arango a los 76 años
Su trayectoria dejó una huella en las artes escénicas colombianas. La noticia de su muerte enluta a la comunidad artística y vuelve la mirada sobre su legado.
Authored by
valents2121
Ana María Arango
Colprensa
Colprensa
Jueves, 8 de Octubre de 2026

La actriz colombiana Ana María Arango, reconocida por su trayectoria en televisión, cine y teatro, falleció a los 76 años, según confirmó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Arango hizo parte de recordadas producciones como La casa de las dos Palmas, Vuelo secreto, Francisco el matemático, Amor Sincero y La Pola. Su mánager, Mónica Forero, también confirmó la noticia y destacó el legado que dejó la actriz en las artes escénicas del país.

 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Panorama en Campo Verde tras las lluvias
Panorama en Campo Verde tras las lluvias
Desbordamientos, caos vial y pérdidas materiales, los estragos que dejaron las fuertes lluvias en el área metropolitana de Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
El resultado final de la Marca Región del Gran Santander demandó el consenso de todas las comunidades/Foto Cortesía
El resultado final de la Marca Región del Gran Santander demandó el consenso de todas las comunidades/Foto Cortesía
El Gran Santander busca proyectarse al país con una identidad común
Orlando Carvajal
Capturados Familia P.
Capturados Familia P.
El pasado de Johana, la embarazada que encabeza captura de integrantes de la Familia P, en Cúcuta
La Opinión