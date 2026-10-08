Muere la actriz colombiana Ana María Arango a los 76 años

La actriz colombiana Ana María Arango, reconocida por su trayectoria en televisión, cine y teatro, falleció a los 76 años, según confirmó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Arango hizo parte de recordadas producciones como La casa de las dos Palmas, Vuelo secreto, Francisco el matemático, Amor Sincero y La Pola. Su mánager, Mónica Forero, también confirmó la noticia y destacó el legado que dejó la actriz en las artes escénicas del país.

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