En el Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), de Cúcuta, permanece con pronóstico reservado Ney Pacheco, una ama de casa de 58 años que resultó gravemente herida al recibir dos impactos de bala, uno en el cuello y otro en el pómulo derecho, cuando se encontraba en el interior de su vivienda.

El lamentable hecho, que tiene a su familia rogando a Dios y a todos los santos por su recuperación, ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del viernes en la avenida 46 con calle 2 del barrio Los Olivos, en la ciudadela Juan Atalaya.

Lea además: ¿Sufrió un atentado el alcalde de Ocaña? Esto es lo que dice Emiro Cañizares

De acuerdo con lo que pudo conocer La Opinión, dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta Suzuki GN 125 llegaron al lugar, pues a pocos metros se encontraba Diego Mendoza, de 20 años, quien sería el objetivo del ataque.

Uno de los delincuentes sacó una pistola y comenzó a dispararle. El joven salió corriendo y, al observar que el portón de la vivienda de Pacheco estaba abierto, buscó refugio en su interior. Sin embargo, el sicario continuó accionando su arma desde la calle y fue entonces cuando la mujer recibió dos balas perdidas.

"Ella estaba dentro de la cocina, que colinda con el patio delantero de la vivienda. La bala atravesó la pared de fibrocemento y le dio en el cuello. Creo que, cuando estaba cayendo, recibió el otro impacto. Ambos le quedaron incrustados", relató un familiar de la ama de casa.

Un testigo afirmó que el sicario nunca se bajó de la motocicleta y que aprovechó que Diego Mendoza, quien vive en otra calle de Los Olivos, estaba desprevenido junto a un poste de energía para atacarlo.

Le puede interesar: Un dron cayó del techo y acabó con don Alirio en su casa en Tibú

"A él una bala le rozó el cuello, pero un disparo le destrozó la muñeca. Cuando alcanzó a ver que le apuntaban a la cabeza, puso la mano para cubrirse y recibió el tiro. El joven también está en el Erasmo Meoz y su estado de salud sí es estable", relató.

"No me deje ahogar"

Un familiar de Ney Pacheco contó que se lanzó al suelo del patio cuando escuchó los disparos. Después de que los sicarios se marcharon, se levantó y encontró a la mujer tendida debajo del comedor y cubierta de sangre.

"Ella parecía que vomitaba, porque la sangre la estaba ahogando. La agarré, porque no había nadie más en la casa, la incliné rapidito y le hice botar toda la sangre que tenía en la boca. Ella me decía: '¡Téngame, téngame! ¡No me deje ahogar!'. Lamentablemente, los 'manes' (hombres) iban por el otro 'man' y ella terminó recibiendo los disparos", agregó a La Opinión.

Lea aquí: Acribillados a disparos en un callejón sin salida: habitantes de calle fueron masacrados en Cúcuta

El familiar manifestó que el resto de la familia y muchos vecinos se encontraban en la cancha ubicada a una cuadra, donde se disputaba un partido de fútbol femenino. Por fortuna, una decena de niños que suele jugar frente a esa vivienda tampoco estaba en el lugar a esa hora, pues las consecuencias pudieron ser aún más graves.

A las víctimas las trasladaron inicialmente al Policlínico de Atalaya, luego los remitieron al Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM). / Foto: La Opinión

"La alcé y la llevé hasta la esquina, donde está la cancha, y entre todos buscamos un carro particular para trasladarla al Policlínico de Atalaya, donde la reanimaron. Allí casi se nos va. Luego la remitieron al hospital y, esta madrugada, a las 4:00 (ayer), la iban a operar, pero como se puso crítica no la pudieron intervenir. El médico dijo que había que esperar a que ella resistiera la cirugía", expresó el familiar.

Mientras las víctimas eran auxiliadas y trasladadas a centros médicos, una comisión de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) llegó al sitio para asegurar la escena.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se encargaron de recoger los casquillos de las balas y recopilar información que permita esclarecer el hecho e identificar y capturar a los responsables.