En Floridablanca, Santander, lamentan la muerte de Jesús Antonio Suárez Sotelo, quien perdió la vida en un desafortunado accidente laboral ocurrido mientras se adelantaban labores de embellecimiento en el templo San Luis Gonzaga, de Toledo.

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Junto a él, otros dos obreros sufrieron una caída desde una altura considerable el pasado jueves, 19 de noviembre. Los tres resultaron con múltiples traumatismos internos y externos, por lo que fueron trasladados de emergencia en ambulancia al centro asistencial local.

Sin embargo, un par de horas después se confirmó la muerte de Toño, como era conocido el trabajador, quien sería oriundo del barrio Zapamanga 5, en Floridablanca. Entretanto, sus compañeros fueron remitidos a Cúcuta para recibir atención médica especializada en el Hospital Universitario Erasmo Meoz.

La noticia no tardó en llegar a oídos de sus familiares, quienes ya adelantan los trámites correspondientes para realizar sus exequias.

Por su parte, la Arquidiócesis de Nueva Pamplona hizo públicas sus condolencias y expresó su solidaridad con los familiares del trabajador.

"Con profundo dolor y esperanza cristiana en la vida eterna, manifestamos nuestra cercanía en la fe y sentimiento de solidaridad con la familia de nuestro hermano, quien, sirviendo con generosidad, cariño y entrega a la obra de Dios, partió a la casa del Padre celestial", señala el comunicado emitido por la institución.

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