Alrededor de 2.000 cucuteños se unieron ayer al paro nacional convocado por la oposición en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Fiscal y a otras decisiones anunciadas durante el gobierno de De la Espriella. La movilización, que inició en la avenida Camilo Daza y culminó en el parque La Victoria, contó con la presencia de organizaciones sindicales y sociales de la región.

Martín Cruz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Norte de Santander, afirmó que una de las principales razones que impulsaron la movilización pacífica fue el proyecto de Ley de Rescate Fiscal, planteado ante el Congreso de la República y que, a su parecer, desfavorece a la clase trabajadora colombiana.

Según afirmó el presidente de la CUT, esa reforma tributaria solo les cargaría más impuestos a los trabajadores y se los quitaría al empresariado colombiano.

Juan Pablo Martínez Gamboa, secretario general de Asinort, también manifestó su rechazo a la Ley de Rescate Fiscal, pues considera que afectará a las clases populares del país al aumentar la cotización que aportan los trabajadores para la salud.

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Por su parte, Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), expresó que este proyecto también perjudicará al campo colombiano, porque la reforma rural integral que han exigido durante años quedará desfinanciada y, además, se eliminarán los subsidios para productos como semillas e insumos agropecuarios.

Otras inconformidades

Durante la jornada de movilización, los sindicatos también expusieron otros hechos que les generan preocupación y que los motivaron a salir a las calles.

Rosalba Albarracín Rincón, presidenta del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación en Norte de Santander, expresó su rechazo al recorte presupuestal para la educación del departamento, ya que afecta el bienestar de las familias y los trabajadores.

“Nos movilizamos por la estabilidad laboral y la no reducción de las entidades públicas por parte del Gobierno nacional. También estamos pidiendo que se reconsidere la realización de los decretos y que escuchen a la población antes de tomar las decisiones”, agregó.

Pablo Echavarría, miembro del comité ejecutivo de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), también manifestó su rechazo al recorte presupuestal de $17.000 millones, pues considera que podría generar una mayor precarización de la educación.

“Contrario a esto, el sector necesita muchos más recursos para que la educación pueda llegar a todas las zonas del país y para que se logren avances en materia de infraestructura, investigación y también en el Programa de Alimentación Escolar”, recalcó.

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Sumado a ello, el secretario general de Asinort expresó que el magisterio también se movilizó en contra de algunos proyectos radicados ante la Cámara y el Senado, como el de bonos escolares, que buscaría privatizar la educación pública mediante la entrega de vouchers.

Por otro lado, los manifestantes expresaron su rechazo a la política minero-energética del actual Gobierno, que busca implementar el fracking, lo que, según señalaron, amenazaría los páramos de la región.

Igualmente, miembros de Ascamcat aseguraron que se unieron a la movilización porque están en contra de la política de bombardeos, que incluso ha llegado a afectar a la población civil.

Asimismo, voceros de la asociación destacaron su inconformidad por el recorte presupuestal al departamento en materia de subsidios para combustibles y servicios como la electricidad.

Ante estas situaciones, los diferentes sindicatos anunciaron que continuarán participando en escenarios de movilización pacífica.

El panorama a nivel nacional

En diferentes ciudades de Colombia, miles de personas también se unieron al paro nacional, incluso en medio de las advertencias del presidente, quien aseguró que habría una respuesta contundente en caso de bloqueos de vías o terrorismo urbano.

En Bogotá, la concentración inició en el Parque Nacional, desde donde los manifestantes marcharon hacia la Plaza de Bolívar. Sin embargo, también se registraron otros focos de manifestación en la Universidad Pedagógica Nacional y el monumento almirante Padilla, en el Park Way.

En Medellín, el llamado fue en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), mientras que en Cali la concentración inició en la Plazoleta Jairo Varela.

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Por otra parte, en Barranquilla, la movilización tuvo como punto de encuentro la plaza Esthercita Forero y, en Bucaramanga, la Universidad Industrial de Santander (UIS).

En cuanto a los inconvenientes, medios nacionales reportaron algunos hechos en la capital del país, específicamente en la Autopista Sur, la avenida Caracas y la avenida Primero de Mayo.

También, se registró un cierre total de la carrera Séptima con calle 34, que obligó a los buses de TransMilenio a realizar desvíos. Posteriormente, hacia el mediodía, se reportó la dispersión de manifestantes sobre la carrera Séptima, cerca de la Universidad Javeriana.

En ese mismo sector se vivieron momentos de tensión y varias personas corrieron para alejarse de los enfrentamientos con las autoridades.

Horas después, hacia las 2:30 de la tarde, el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Monroy, publicó unos videos en su cuenta de X en los que denunciaba que la fuerza pública estaba dispersando a los manifestantes en los alrededores de la Universidad Nacional, sobre la avenida 26.

Por otra parte, en Cali, las autoridades reportaron, hacia las 11:23 de la mañana, la recuperación del paso por la vía Panamericana, después de una intervención policial en el sector de El Cairo, en Cajibío. Allí, según los reportes, se presentaron momentos de tensión entre manifestantes y uniformados durante varios minutos.

Durante la jornada se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías antidisturbios en Bucaramanga y Barranquilla.