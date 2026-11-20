La Universidad de Pamplona y el Consejo Superior Universitario no publicaron nombres sino códigos de los 64 aspirantes que se inscribieron y de los cuales 37 superaron el primer filtro en el proceso de elección del rector de esta universidad, lo cual produjo cuestionamientos y protestas de sectores de la comunidad universitaria y de la Veeduría Ciudadana Pro Defensa de la institución, que rechazaron que se divulgarán números y no las identidades de los candidatos.

Aunque no es oficial, dado que la universidad no reveló los nombres, La Opinión conoció que seguirían en el proceso para aspirar al cargo de rector, entre otros, Aurora Gáfaro, Juan Pablo Moncada, Sadi Contreras Fuset, Óscar Fiallo y Jorge Pacheco.

La decisión de la Universidad de presentar una relación de códigos, en lugar de los nombres propios, provocó reparos por la falta de transparencia en un proceso que definirá quién estará al frente de la institución durante el próximo periodo rectoral.

En un pronunciamiento público, la Veeduría Ciudadana y el Comité Prodefensa de la Universidad exigieron explicaciones al Consejo Superior Universitario y a las directivas. Consideraron que la elección es un asunto de interés público y que la reserva de la identidad de los aspirantes limita el control ciudadano.

“La elección es un asunto de enorme interés público, no un trámite privado a puerta cerrada. Por eso rechazamos de manera contundente la decisión de publicar con simples códigos y no con nombres propios la lista de candidatos que superaron el primer filtro”, señalaron.

La organización también advirtió sobre posibles irregularidades en las inscripciones y recordó que el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección anterior de Ivaldo Torres Chávez, situación que, según la veeduría, podría representar un impedimento para que vuelva a aspirar al cargo. Por ello, cuestionó que la publicación inicial mediante códigos dificultara verificar la situación jurídica de los inscritos.

Estudiantes del alma mater solicitaron ayer al ministerio de Educación y al presidente Abelardo de la Espriella estar vigilantes en este proceso para evitar sorpresas, dado que nadie se explica por qué ocultaron los nombres de los aspirantes inscritos.

La lista definitiva

Entretanto, el cronograma establece que el 27 de noviembre se conocerá la lista definitiva de candidatos que continúan en la contienda. El 4 de diciembre presentarán sus propuestas rectorales ante estudiantes, profesores, administrativos y egresados.

Las entrevistas ante los integrantes del Consejo Superior Universitario están programadas para el 10 de diciembre, fecha en la que también se realizará la designación y posesión del nuevo rector.

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