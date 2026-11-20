La Milagro Week, realizada en Nueva York (EE. UU.), dejó un anuncio importante para el sector de la palma de aceite, clave en la economía de Norte de Santander y de Colombia, y que beneficia directamente al Catatumbo: la inversión de US$200 millones por parte de Oleoflores para sustituir cultivos de coca por este producto agroindustrial.

Junto al vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, el presidente ejecutivo de la empresa, Carlos José Murgas, informó que la estrategia arrancará en diciembre con un plan piloto de 2.000 hectáreas y tendrá como meta intervenir 20.000 hectáreas durante los próximos cuatro años.

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“En el Catatumbo hay un sistema de palma muy maduro: cinco plantas extractoras, 1.600 agricultores y alrededor de 42.000 hectáreas, pero tenemos una barrera muy importante, y es que todavía hay 45.000 hectáreas de coca”, afirmó Murgas.

El líder empresarial aseguró que quienes aún se dedican a cultivos ilícitos saben que la palma de aceite es “un mejor negocio” y por eso quieren cambiar de actividad. Indicó que el Gobierno y la empresa privada deben darles la mano a esos campesinos para reemplazar, en el cuatrienio del presidente Abelardo de la Espriella, 20.000 hectáreas de coca.

“Todas esas hectáreas van hacia una cadena de alimentos y de biocombustibles, acompañando los deseos del Gobierno de crecer en la mezcla del B10 (10% de biodiésel) al B15 (15% de biodiésel)”, dijo el presidente ejecutivo de Oleoflores en el marco del evento organizado por el Ejecutivo nacional.

Manera de reducir la violencia

El vicepresidente José Manuel Restrepo aplaudió la iniciativa, porque dinamiza la inversión y va en línea con el propósito de la administración de De la Espriella de mejorar la seguridad en el territorio.

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“La mejor forma de hacerlo es impulsando los programas de sustitución de cultivos ilícitos, para que los campesinos tengan oportunidad de ingresos en esos territorios, los cuales han sido golpeados por la violencia y el narcotráfico”, señaló Restrepo.

El monto de la inversión para esta subregión de Norte de Santander podría escalar hasta los US$800 millones si se materializan proyectos para el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación (SAF).

El gerente de la empresa nortesantandereana Palnorte, Mauricio Vargas Giraldo, celebró la noticia, pues, conocen la experiencia del Oleoflores.

“Sabemos la importancia que es para Colombia sembrar más palma. Siempre lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, que una de las mejores maneras de sustituir cultivos ilícitos en el Catatumbo es la palma”, expresó Vargas.

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