A 22 días de su radicación, la Ley de Rescate comienza a enfrentar uno de sus debates más importantes: el alcance de los cambios tributarios propuestos por el Gobierno. Con el inicio de la discusión en el Congreso ya se contabilizan al menos tres reversazos en el articulado.

Durante la apertura del debate en las comisiones económicas conjuntas, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que el Gobierno no modificará el IVA de la canasta básica, los insumos agropecuarios ni los planes de medicina prepagada. También confirmó que la tarifa del impuesto de renta corporativa se mantendrá en 35%.

Quiere decir que los insumos agrícolas y los planes de salud prepagados seguirán asumiendo un impuesto al valor agregado de 5% en vez de 19% como se había propuesto inicialmente. En el caso de los alimentos de la canasta familiar, no se aplicará dicho tributo.

“Desde el primer momento le indiqué al equipo económico que no se tocara el IVA de la canasta básica. Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, había señalado el presidente De la Espriella en su última alocución sobre el balance de sus primeros 100 días de mandato.

Otro de los puntos en lo que el gobierno ‘se echó para atrás’ fue en el impuesto de renta corporativo. El gobierno había propuesto un ajuste gradual del impuesto para las empresas, que hoy se ubica en 35%, para reducir la tarifa a 33% el próximo año y a 31% en 2028. La decisión busca mantener los ingresos tributarios en medio de las necesidades de financiación del Estado.

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Así las cosas, Colombia seguirá teniendo uno de los entornos más hostiles para las empresas por la carga tributaria que asumen. La tarifa de 35% es la más alta de América Latina y solo la comparte con Argentina.

En contraste, otros países de la región como Paraguay, Bolivia y Panamá tienen las tasas más competitivas para las empresas con 10%, 25% y 25% respectivamente.

Sin embargo, retirar este gravamen también abre una discusión sobre el impacto en el recaudo y las alternativas para compensar los recursos que dejarían de percibirse si la medida se modifica o se descarta. Pero, ¿qué otras opciones tendría el Gobierno para cubrir ese faltante?

Entre las alternativas se encuentra cobrar IVA a los arrendamientos de inmuebles destinados al turismo y establecer una sobretasa al impuesto de renta para personas naturales de mayores ingresos.

La propuesta también reveló que se busca eliminar la exclusión tributaria para los envíos postales internacionales (de minimis), con el fin de nivelar la cancha para la producción local. En cuanto a la renta de personas naturales y el impuesto al carbono, se busca reducir las exenciones y ampliar el número de contribuyentes del impuesto de renta de personas naturales: se amplía la base y suben las tarifas del impuesto al carbono. No habrá gravamen para plásticos de un solo uso; se modificará el impuesto al patrimonio y habrá eliminación del piso de uso de beneficios tributarios de las empresas. “El crecimiento de nuestra economía ha sido en los últimos años bajo, alrededor de 1,6% en crecimiento anual, durante los últimos cuatro años. Hemos tenido una elevada y persistente inflación que este año probablemente cerrará cerca de 7%”, culminó Gómez, explicando que la Ley de Rescate está enmarcada por el entorno económico. Según explicó Lisandro Junco, exdirector de la Dian, la estrategia es que haya austeridad, venta de activos, ahorro de gasto y luchar contra la evasión y el contrabando. “La respuesta es muy sencilla: si yo disminuyo el gasto y pago deuda, de esos tres puntos que menciona el presidente, uno ya no se va a intereses, sino a inversión. La ley no va a perder su meta, pero sí va a cambiar quién la paga”.

Por ende, se propone que no se puede reemplazar el IVA de la canasta familiar que se logró que no se gravara, por cobrarle un IVA adicional a quien compra una moto de menos de 200cc³, que es una herramienta de trabajo para un mesero o domiciliario. “El camino debe ser una contrapropuesta, como la que se está trabajando con el Centro Democrático, que plantee líneas de intervención donde haya más austeridad, más análisis y menos golpe a la clase media”, explicó Junco.