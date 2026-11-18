El próximo 26 de noviembre será instalada la mesa de concertación del salario mínimo para 2027. Así lo determinó la Comisión de Concertación del salario mínimo, que se reunió este miércoles, por convocatoria de la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.



En la reunión se definió el cronograma para definir el salario mínimo del próximo año.



En las primeras sesiones, el objetivo será abordar los principales datos económicos que se tiene en cuenta en la negociación, como la situación del mercado laboral, el PIB del país, inflación y crecimiento económico.



Y ya el 10 de diciembre se presentarán las propuestas del incremento al salario mínimo e iniciará la discusión.

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La fecha límite que tiene la mesa de negociación para decidir cuál será el incremento es el 30 de diciembre.



Al término de la sesión, la presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), María Elena Ospina explicó como se desarrollará el cronograma de la negociación.



“El 26 de noviembre se instalará la mesa, luego el 27 tenemos sesión, luego nos vamos al nueve, el 10 estamos presentando las primeras propuestas, y aspiramos al 15 de diciembre poder darle una buena noticia al país de que tenemos concertación”, señaló la presidenta de Acopi.



Además, la líder gremial enfatizó la importancia de tener en cuenta en esta discusión la situación económica que atraviesa el país, y pidió responsabilidad a los participantes del encuentro.



“Hoy tenemos que ser demasiado responsables con el salario mínimo, porque por un lado tenemos que proteger el empleo de los trabajadores, pero, por otro lado, también tenemos que proteger y defender a los que generan el empleo”, Ospina.

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