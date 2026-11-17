La frase que el presidente, Abelardo de la Espriella, soltó este domingo 15 de noviembre en televisión sobre retirar de la Ley de Rescate Fiscal la propuesta de imponer IVA a los productos de la canasta familiar y al sector agropecuario ya tiene la firma del Ministerio de Hacienda.

Este martes 17 de noviembre, en la primera sesión de trabajo con los coordinadores y ponentes de la Ley de Rescate, el ministro, Miguel Gómez Martínez, les confirmó a senadores y representantes que el IVA a la canasta familiar queda por fuera del proyecto.

El anuncio original llegó en la alocución por los primeros 100 días de gobierno, el 15 de noviembre. “Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, dijo el mandatario.

Pero sacar un impuesto de una reforma tributaria nunca sale gratis, por eso, el ministro Gómez lo dejó dicho en la reunión, ya que los cambios al articulado exigen nuevas fuentes de ingresos que compensen el recaudo previsto y no pongan en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por eso, según el comunicado de la cartera, “se evalúan alternativas de ajuste”.

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¿Cuáles? Minhacienda no las detalló en la información pública, y tampoco precisó cuánta plata representaba el capítulo de alimentos dentro del recaudo esperado, el dato con el que los ponentes tendrán que hacer cuentas. Pero, Gómez insistió en que la disciplina fiscal sigue siendo el eje de la iniciativa.

Qué traía el proyecto sobre el IVA a los alimentos

El Proyecto de Ley 477 de 2026, radicado en la Cámara el pasado 29 de octubre por el ministro Gómez Martínez y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, puso el IVA en el centro del debate.

Desde ese momento, analistas económicos y centros de pensamiento analizaron la propuesta como riesgosa para las familias pobres y la clase media, teniendo en cuenta que las medidas que más hicieron ruido fueron pasar al 19% productos que hoy tienen tarifa reducida del 5%, como el café, el azúcar y las pastas; así como gravar con la tarifa plena frutas, verduras, hortalizas, fríjoles y miel, según el análisis del exdirector de la Dian Lisandro Junco.

Asimismo, generó polémica sacar de la lista de bienes exentos el queso fresco, la cuajada y el requesón (artículo 46); y subir al 19% insumos del campo como concentrados para animales, fungicidas y plaguicidas. Hay que aclarar que carne, pollo, huevos, leche, pescado y medicamentos nunca estuvieron en la mira, el texto del articulado los mantenía sin IVA.

Para amortiguar el golpe en los hogares de menores ingresos, el Gobierno diseñó EfectIVA, un mecanismo que devolvería hasta el 100% del IVA pagado por las familias más pobres, con un tope mensual de 5,5 UVT por persona y arranque en 2028.

Según el Ministerio de Hacienda, un hogar de bajos recursos paga en promedio $138.000 mensuales de IVA en sus compras.

Ley de Rescate: el calendario apretado del primer debate

El reloj es el otro enemigo de la Ley de Rescate, ante eso, Gómez reconoció que el tiempo es limitado y dijo que el Gobierno espera que las comisiones económicas conjuntas voten el proyecto el 1 o el 2 de diciembre, debido a que la legislatura cierra el 16 de diciembre.

Para llegar a esa fecha, la idea es que la próxima semana ya circule un borrador de ponencia, con una revisión de los aportes de los congresistas y de su efecto fiscal. Mientras tanto, la agenda de esta semana está copada de reuniones con senadores y representantes.

“Queremos que durante toda esta semana podamos tener reuniones de trabajo, para que ustedes puedan plantear ideas, discutir y comprender sus planteamientos”, les dijo el ministro a los ponentes.

El propio comunicado admite que ese cronograma depende del avance de las discusiones, de las audiencias públicas y de los tiempos del trámite legislativo.

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La marcha atrás no ocurrió en el vacío, debido a que el IVA a la comida había generado reparos dentro de la coalición de gobierno, y no solo en el uribismo. Tras el anuncio presidencial, el expresidente Álvaro Uribe celebró en redes diciendo: “Buen anuncio del Presidente De La Espriella que no habrá IVA a la Canasta Familiar”.

En la calle el pulso sigue también porque la CUT convocó a paro nacional para este jueves 19 de noviembre contra la Ley de Rescate, y entre sus reclamos estaban la posibilidad de gravar bienes de la canasta familiar y el salto del IVA del 5% al 19% para algunos productos.

Colombia ya vio esta película, ya que, en 2018, el gobierno de Iván Duque tuvo que sacar el IVA a la canasta de la Ley de Financiamiento ante el rechazo de los partidos, incluido el Centro Democrático.

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