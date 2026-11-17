Por lo menos siete accidentes de tránsito dejaron las calles de Cúcuta manchadas de gasolina, aceite y sangre en cuestión de un día. Las víctimas mortales fueron dos, mientras que la cifra de heridos, aunque aún no ha sido establecida oficialmente, se estima en siete.

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El caso más grave fue la muerte de Eimy Yorgelis Rojas Ortiz, de apenas 22 años, cuya profecía parecía haberse sellado seis meses atrás. Fue en mayo cuando la joven publicó un video en sus redes sociales que hoy, horas después de conocerse su trágico final, adquiere un tono mucho más oscuro.

“Algún día moriré y el primer recuerdo que tendrán sobre mí será el amor tan grande que tuve por las motos”, dice la leyenda de un video grabado en el semáforo de la avenida Los Libertadores con calle 8N, apenas a cuatro cuadras del lugar donde perdió la vida.

El pasado domingo, 15 de noviembre, pasadas las 5:00 de la tarde, la mujer se movilizaba en su moto, su amada Victory 200, a la que llamaba ‘Negra’, precisamente por el color del vehículo. La motocicleta tenía adornos morados, incluidos unos moños que le había colocado en la base de los retrovisores.

El siniestro aún es materia de investigación por parte de las autoridades de Tránsito y Transporte, que se encargaron de inspeccionar la lamentable escena ocurrida en la avenida Los Libertadores, a la altura de la calle 4N.

Las causas del accidente todavía no están establecidas. Sin embargo, algunas fuentes señalan que la caída habría sido provocada por una imprudencia de la motociclista, posiblemente relacionada con el irrespeto a las señales de tránsito y el exceso de velocidad.

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Esta combinación habría provocado que la mujer, tras pasar el semáforo, perdiera el control del vehículo y se desviara hacia el costado derecho, hasta caer al suelo y recibir un fuerte golpe en el pecho y la cabeza contra un objeto fijo.

El impacto fue tan fuerte que sus zapatos y el casco se desprendieron de su cuerpo. La moto se arrastró un par de metros más hasta quedar en mitad del carril. Algunos transeúntes se acercaron para verificar su estado, pero ya no había señales de vida. La muerte fue confirmada minutos después por el personal paramédico.

La escena se tornó aún más devastadora con la llegada de sus allegados. “¡Eimy, no!”, fue el desgarrador grito que retumbó en el lugar. Algunos incluso se acercaron y retiraron la tela que cubría su rostro para confirmar que, efectivamente, fuera ella.

Su profecía terminó por cumplirse, pues esa noche sus amigos y “hermanos de carretera” se congregaron en el andén donde su vida se apagó para encender algunas velas en su memoria. El homenaje fue encabezado por D14 Team, grupo de moteros al que pertenecía y que le dedicó unas sentidas palabras.

“Hay personas que pasan por nuestras vidas y dejan huellas imposibles de borrar. Será recordada por su alegría, su pasión por las motos y los hermosos recuerdos que deja en quienes compartieron su camino”, publicaron.

Sus familiares esperan que se haya reencontrado con su papá, a quien perdió cuando tenía 11 años.

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