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El Paisa murió tres días después de ser atacado a disparos en Villa del Rosario
Andrés Henao Díaz, de 24 años, recibió varios disparos en su barbería.
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jhonatanalexanderop
El Paisa Barber Trapiches
La opinión
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Lunes, 16 de Noviembre de 2026

La barbería El Paisa, de Andrés Henao Díaz, no volverá a abrir sus puertas. Luego de varios días de incertidumbre, en medio de la batalla entre la vida y la muerte que libraba este hombre, su historia terminó con un desenlace fatal.

El pasado sábado, 14 de noviembre, tres días después de aquel ataque a disparos que terminó siendo mortal, su vida se apagó en un centro asistencial de Cúcuta, adonde había sido trasladado de emergencia, intervenido quirúrgicamente e internado.

Siga leyendo: Bombardeos y ataques con drones: el saldo de violencia que dejan los 100 días de De la Espriella en Norte de Santander

El Paisa, como era conocido, tenía 24 años y fue víctima de un ataque armado en su propia barbería, ubicada en la calle 11 con carrera 3, en el barrio Trapiches, de Villa del Rosario. El hecho ocurrió en la noche del pasado miércoles 11 de noviembre.

Eran poco antes de las 7:00 de la noche y el joven se encontraba en plena jornada laboral cuando fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Los agresores le dispararon en repetidas oportunidades y le causaron dos heridas: una en el brazo izquierdo y otra, la más grave, en el tórax.

En un vehículo particular fue trasladado a la Clínica Medical Duarte, donde incluso tuvo que pasar por la sala de reanimación. Pese a su delicado estado de salud, los médicos lograron mantenerlo con vida durante un par de días; sin embargo, la gravedad de las lesiones terminó por vencerlo.

El caso quedó en manos de las autoridades, que avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables del tercer homicidio perpetrado en Villa del Rosario en lo que va de noviembre.

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