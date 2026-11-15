Recortes y proyectos polémicos ponen en alerta a la educación durante el Gobierno de De la Espriella

Cárdenas expresó que esta medida, sumada al alza en el costo de la vida, le haría imposible a los padres poder pagar la universidad de sus hijos.

“Los jóvenes quedarían sin ninguna alternativa desde el punto de vista de su proceso formativo. También es preocupante pues está demostrado que después de noveno grado, la juventud busca alternativas diversas y ahí es donde aprovechan los grupos ilegales para reclutarlos”, sostuvo.

El amenazante reclutamiento

Sobre el panorama del reclutamiento forzado de menores en el departamento, Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz de Norte de Santander, detalló que el Catatumbo es precisamente la región donde mayor reclutamiento se ha presentado, después del Putumayo y de la zona sur.

El funcionario informó que solo entre el primero de enero del 2026 al 30 de junio, se han reportado 23 casos de reclutamiento forzado comprobados.

Sin embargo, aclaró que esta cifra tiene un subregistro pues hay casos que no se conocen debido a la falta de denuncias.

“Es tanto el nivel de proyección de este reclutamiento que cuando han existido bombardeos o combates en el Catatumbo cada vez aparecen menores de edad involucrados en la guerra. Lamentablemente esto no se detiene, por el contrario, por los 22 meses de guerra han reclutado más personal, entre ellos niños y niñas que se han ido de las escuelas”, expuso.

Por su parte, Juan Carlos Quintero defensor de derechos humanos y directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo, afirmó que las dificultades de acceso a la educación impiden cualquier posibilidad de progreso en la población infantil y juvenil de los territorios más apartados del país, incluida la región del Catatumbo.

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Quintero señaló que en esas circunstancias es cuando los menores ven entonces como una opción la vía de los grupos armados ilegales.

Con respecto a cifras de este problema, el defensor explicó que solamente en el 2025, durante los primeros meses, 36 menores fueron reclutados, según las Naciones Unidas. Asimismo, resaltó que a lo largo de todo el año, se reportaron 70 casos.

“Cabe aclarar que los municipios con más exposición a esa práctica ilegal son Tibú, El Tarra, Sardinata, Teorama y Convención”, agregó.

Igualmente, comentó que el reclutamiento se da sobre todo en un rango de niños y niñas entre 12 y 15 años.

Por lo mismo, Quintero manifestó que es necesario fortalecer la prevención, garantizar la permanencia escolar y establecer mecanismos efectivos para recuperar y restablecer los derechos de los menores de edad.