33 animales silvestres rescatados en Bogotá regresaron a Norte de Santander para recuperar su libertad

Un total de 33 animales silvestres, recuperados en Bogotá durante operativos contra el tráfico ilegal de fauna y otras acciones de protección ambiental, regresaron a Norte de Santander después de completar un proceso de atención, valoración y rehabilitación bajo la supervisión de especialistas de la Secretaría Distrital de Ambiente.

La operación, adelantada por la Alcaldía de Bogotá en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), permitió que las especies fueran transportadas por vía aérea hasta Cúcuta, donde profesionales de la autoridad ambiental regional asumieron su recepción y coordinaron el proceso para devolverlas a los ecosistemas donde se distribuyen naturalmente.



El grupo estaba conformado por 27 canarios costeños, tres tortolitas rojizas, dos tortugas inguensas y una falsa coral. Dos tortugas inguensas, permanecen en cuarentena y será liberadas en la región del Catatumbo.

Lea aquí: Minagricultura revisa 100 predios de la ANT por $110.000 millones debido a posibles irregularidades

Estos ejemplares habían llegado a las autoridades ambientales de Bogotá mediante procedimientos de rescate, recepción institucional e incautaciones relacionadas con el tráfico ilegal de animales silvestres.



Su regreso al departamento fue posible después de superar las etapas de atención veterinaria, recuperación física y rehabilitación, desarrolladas en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito.

Verificación antes de la liberación

Una vez recibidos en Cúcuta, los animales fueron sometidos a una revisión de sus historias clínicas, condiciones biológicas, alimentación y manejo durante el periodo de recuperación. Este procedimiento, a cargo del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corponor, permitió establecer que los ejemplares reunían las condiciones necesarias para sobrevivir nuevamente en libertad.

Con base en su distribución natural y las características de los ecosistemas, se determinó su liberación en zonas boscosas de San Cayetano, Pamplonita y sectores de la región del Catatumbo.

Lea también: Pérdida de autosuficiencia en gas natural obligó a usar combustibles más sucios en Colombia

La participación de las dos autoridades ambientales fue determinante en las distintas etapas de la operación: mientras la Secretaría Distrital de Ambiente asumió la recuperación y rehabilitación de los ejemplares en Bogotá, Corponor coordinó su recepción, evaluación y reincorporación a los ambientes naturales de Norte de Santander.

El retorno de estas especies también tiene una importancia ecológica. Las aves contribuyen a la dispersión de semillas y al mantenimiento de la vegetación, mientras que otros animales cumplen funciones en la regulación de poblaciones y el equilibrio de las cadenas alimenticias. Su presencia en los ecosistemas hace parte de procesos naturales que pueden verse afectados cuando son extraídos de su entorno para comercializarlos como mascotas.

Más de 16.000 animales recuperados en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá reportó que, durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, se han recuperado 16.041 animales silvestres, de los cuales 1.574 fueron víctimas del tráfico ilegal.

De acuerdo con el balance de la Secretaría Distrital de Ambiente, desde enero de 2024 un total de 8.748 ejemplares han regresado a sus hábitats naturales, luego de completar los procesos de rehabilitación. Otros 259 fueron trasladados a bioparques e instituciones especializadas, debido a que no recuperaron las condiciones físicas o comportamentales necesarias para sobrevivir por cuenta propia en el medio silvestre.

Lea además: Corte Constitucional avala emergencia económica, pero impone límites al Gobierno

La liberación de los 33 ejemplares en Norte de Santander evidencia, además, la importancia de la cooperación entre autoridades ambientales de distintas regiones para atender las consecuencias del tráfico de fauna. No basta con decomisar los animales: su recuperación exige atención especializada, transporte bajo condiciones adecuadas y una evaluación que permita determinar dónde y cuándo pueden regresar a la naturaleza.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .