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Corte Constitucional avala emergencia económica, pero impone límites al Gobierno
El alto tribunal restringió la aplicación de las medidas a las zonas afectadas por el terremoto y dio 20 días al Ministerio de Hacienda para recalcular el costo de la reconstrucción.
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crojas
Corte Constitucional avala emergencia económica, pero impone límites al Gobierno
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 11 de Noviembre de 2026

La Corte Constitucional dio este miércoles su aval a la emergencia económica que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella declaró como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto.

Lea: Gobierno declaró insubsistente a la directora del Icfes, Elizabeth Blandón

Sin embargo, le puso límites, pues estableció que las disposiciones decretadas en el marco de la emergencia solo se podrán aplicar en las zonas que acrediten haber sido afectadas y no se podrán destinar los recursos recaudados a otros fines diferentes a los de la emergencia.

Además, el alto tribunal le dio un plazo de 20 días al Ministro de Hacienda para que recalcule el costo de la reconstrucción.

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