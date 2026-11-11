Corte Constitucional avala emergencia económica, pero impone límites al Gobierno

La Corte Constitucional dio este miércoles su aval a la emergencia económica que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella declaró como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto.

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Sin embargo, le puso límites, pues estableció que las disposiciones decretadas en el marco de la emergencia solo se podrán aplicar en las zonas que acrediten haber sido afectadas y no se podrán destinar los recursos recaudados a otros fines diferentes a los de la emergencia.



Además, el alto tribunal le dio un plazo de 20 días al Ministro de Hacienda para que recalcule el costo de la reconstrucción.

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