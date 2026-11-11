Iván Duque cuestiona a la JEP y pide resultados en reparación de víctimas del conflicto

Con fuertes cuestionamientos a la JEP y a la forma como se implementó el proceso de paz, se dio el encuentro de expresidentes convocado por la Defensoría del Pueblo.



Contrario a Juan Manuel Santos, que defendió la labor de la JEP y del acuerdo de paz de 2016, el expresidente Iván Duque arremetió contra esta Jurisdicción.

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“Yo creo que está en deuda con Colombia. Han pasado 10 años y no hemos visto penas ejemplarizantes y ni proporcionales a los máximos responsables. Entonces, ¿para qué fue que construimos esta institucionalidad?”, cuestionó.



Según el expresidente Duque "tenemos que reclamarle a la JEP que las medidas de reparación de las víctimas no han sido efectivas. Ni siquiera las económicas, ni las morales, ni ninguna otra y, adicionalmente, se le hace un llamado también a la justicia transicional y es que la justicia transicional en Colombia tiene que garantizar la reparación efectiva".

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También centró sus críticas sobre cómo se manejó el acuerdo de paz firmado por el expresidente Santos, reclamando que este ha sido muy condescendiente con varios excombatientes como Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes incumplieron lo firmado en el 2016.



“Se negoció con unas Farc que se quedó en el Congreso, algunos sin haber reparado a las víctimas y sin haber dicho la verdad”, cuestionó Duque.

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Presentando cifras superiores a las del gobierno Petro y defendiendo su gestión como jefe de Estado, el expresidente aseguró que "no hizo trizas el pacto y señaló al narcotráfico como el principal enemigo de la paz".



Además, señaló la necesidad del regreso de la aspersión aérea para luchar contra los cultivos ilícitos, que en su concepto "son más críticos y complejos y que han llegado al punto de convertirse prácticamente en un estado de cosas inconstitucionales en muchos lugares del territorio”.

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