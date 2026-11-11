Autoridades aprueban planes de recuperación por Frente Frío y El Niño

El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo aprobó el Plan de Acción Específico (PAE) para la recuperación de los territorios afectados por el Frente Frío, así como la Estrategia Nacional y el Plan de Preparación y Respuesta frente al fenómeno de El Niño 2026-2027.



El PAE define los proyectos, las entidades responsables y los recursos necesarios para su ejecución. Las intervenciones contemplan acciones en vivienda, seguridad alimentaria, restablecimiento de medios de vida y reducción del riesgo, de acuerdo con las necesidades de las comunidades afectadas.



El plan contempla intervenciones en 778 municipios de 31 departamentos. De ese total, 159 municipios fueron priorizados por las afectaciones del Frente Frío y 619 por eventos asociados a la variabilidad climática.

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Para ejecutar los proyectos, el Gobierno estima recursos por $7,71 billones: $7,51 billones destinados a 63 proyectos relacionados con el Frente Frío y $200.000 millones para atender las afectaciones ocasionadas por la variabilidad climática. La Ungrd coordinará la ejecución del PAE con las entidades responsables y hará seguimiento al desarrollo de las intervenciones en los territorios.



Durante la misma sesión se aprobó recomendar el retorno a la normalidad de una situación de desastre. La Ungrd destacó que el eventual retorno a la normalidad no detendrá los procesos de recuperación. Los proyectos y las obras pendientes continuarán hasta alcanzar los objetivos previstos en beneficio de las comunidades afectadas.



En el encuentro también fue permitió la aprobación del Plan de Preparación y Respuesta para orientar a las entidades nacionales y autoridades territoriales en la implementación de medidas, la coordinación institucional y la identificación de los recursos necesarios para reducir los posibles efectos del fenómeno sobre la población y los territorios.

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