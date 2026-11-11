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Secuestran a la esposa del alcalde de Uribia, La Guajira
La primera dama de Uribia habría sido interceptada por hombres armados cuando se encontraba en inmediaciones de un gimnasio. Las autoridades coordinan la búsqueda.
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valents2121
Primera dama de Uribia
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 11 de Noviembre de 2026

Un nuevo caso de secuestro fue reportado en el municipio de Uribia, en La Guajira. Hombres fuertemente armados habrían interceptado a Nancy Gómez, gestora social del municipio y esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago, y se la habrían llevado en una camioneta blanca.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en inmediaciones de un gimnasio del municipio. Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias del secuestro ni sobre el paradero de la mujer.

Lea: Lo persiguieron tres cuadras y media hasta matarlo a puñaladas en Cúcuta

Recientemente, ya van tres secuestros en esa zona del país. Este medio conoció que los casos pueden estar relacionados con el Eln.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció sobre lo ocurrido: “Van tres secuestrados en Uribia, se presume que sea el Eln. Los pasan a campamentos en Venezuela”, afirmó.

 

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