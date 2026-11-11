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Líderes sociales buscan llevar mil regalos a niños de Cúcuta y Los Patios esta Navidad
La iniciativa, liderada por David Bernal y Juan Millán, cumple cinco años realizándose cada diciembre.
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juanmarcoantoniorp
Líderes sociales de Los Patios.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Miércoles, 11 de Noviembre de 2026

Dos líderes sociales iniciaron este mes una campaña de donatón que tiene como objetivo entregar 1.000 regalos a niños de los municipios de Los Patios y Cúcuta. La iniciativa, liderada por David Bernal y Juan Millán, cumple cinco años realizándose cada Navidad.

David Bernal explicó que este año la donatón se extenderá hasta los primeros días de diciembre, con el propósito de comenzar a entregar los regalos a partir del día 12 de ese mes.

“Nuestro propósito es hacer, el 12 de diciembre, un evento masivo con los niños de diferentes asentamientos de Los Patios. Allí habrá payasos, juegos y se les entregarán regalos. Días después también estaremos en algunos asentamientos de Cúcuta para hacer la entrega de otros obsequios”, agregó Bernal.

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Por su parte, Juan Millán aseguró que en esta campaña están recibiendo cualquier tipo de regalo, siempre que esté en buen estado y sea apto para niños de entre 0 y 14 años.

Los líderes sociales destacaron que quienes deseen contactarlos pueden hacerlo a través del número de teléfono 3209475319 o de la cuenta de Instagram @org.dejando_huella.

En esta campaña están recibiendo cualquier tipo de regalo, siempre que esté en buen estado y sea apto para niños de entre 0 y 14 años.
En esta campaña están recibiendo cualquier tipo de regalo, siempre que esté en buen estado y sea apto para niños de entre 0 y 14 años.
Durante los cinco años que llevan organizando esta iniciativa, han recibido el apoyo de presidentes de juntas de acción comunal, comerciantes y la comunidad en general.
Durante los cinco años que llevan organizando esta iniciativa, han recibido el apoyo de presidentes de juntas de acción comunal, comerciantes y la comunidad en general.

 

El impacto de la campaña

David Bernal y Juan Millán aseguraron que, durante los cinco años que llevan organizando esta iniciativa, han recibido el apoyo de presidentes de juntas de acción comunal, comerciantes y la comunidad en general. Gracias a estos aportes, afirmaron que han logrado entregar desde 100 regalos en sus primeras jornadas hasta 600 en la Navidad del año pasado.

“Los tres primeros años hicimos las donaciones a niños de Los Patios y el año pasado llegamos también a Cúcuta y Villa del Rosario. Principalmente, la hacemos en los asentamientos humanos porque, por su nivel de vulnerabilidad, los niños no pueden disfrutar la Navidad como en otros sectores”, expresó Juan Millán.

Asimismo, los nortesantandereanos aclararon que desde el año pasado organizan esta actividad a través de su fundación Dejando Huella, creada con ese propósito.

Los líderes sociales invitaron a la comunidad a sumarse y replicar este tipo de iniciativas. Anunciaron que continuarán desarrollando esta campaña desde su fundación.

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