Líderes sociales buscan llevar mil regalos a niños de Cúcuta y Los Patios esta Navidad

Dos líderes sociales iniciaron este mes una campaña de donatón que tiene como objetivo entregar 1.000 regalos a niños de los municipios de Los Patios y Cúcuta. La iniciativa, liderada por David Bernal y Juan Millán, cumple cinco años realizándose cada Navidad.

David Bernal explicó que este año la donatón se extenderá hasta los primeros días de diciembre, con el propósito de comenzar a entregar los regalos a partir del día 12 de ese mes.

“Nuestro propósito es hacer, el 12 de diciembre, un evento masivo con los niños de diferentes asentamientos de Los Patios. Allí habrá payasos, juegos y se les entregarán regalos. Días después también estaremos en algunos asentamientos de Cúcuta para hacer la entrega de otros obsequios”, agregó Bernal.

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Por su parte, Juan Millán aseguró que en esta campaña están recibiendo cualquier tipo de regalo, siempre que esté en buen estado y sea apto para niños de entre 0 y 14 años.

Los líderes sociales destacaron que quienes deseen contactarlos pueden hacerlo a través del número de teléfono 3209475319 o de la cuenta de Instagram @org.dejando_huella.