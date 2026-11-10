CNE autorizó $38.000 millones para financiar a los partidos políticos en Colombia

Giros que van desde los $5.500 millones hasta $197 millones, fueron autorizados por el Consejo Nacional Electoral, a los partidos políticos en una partida que compromete más de $38.000 millones del presupuesto nacional, los cuales por ley se les debe entregar para financiar el funcionamiento del presente año.



En el documento, el tribunal electoral autorizó el giro de más de 38.000 millones de pesos que se distribuirán en las diferentes colectividades para su financiación en el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 31 de diciembre del 2026.

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Los mayores giros fueron para el Partido Liberal: $5.306 millones, Pacto Histórico $5.038 millones, Partido Conservador $4.538 millones, Centro Democrático $4.414 millones, Partido De La U $3.544 millones.



También se beneficiaron Cambio Radical $2.804 millones, Alianza Verde: $2.317 millones, Alianza Social Independiente $1.226 millones, Nuevo Liberalismo $815 millones, Partido Mira $770 millones, Movimiento Alternativo Indígena y Social $770 millones, Colombia Renaciente $654 millones, En Marcha $506 millones, Movimiento Autoridades Indígenas $478 millones, Partido Colombia Justa Libres $319 millones, Movimiento Alianza Democrática Amplia $439 millones, Dignidad y Compromiso $495 millones, Partido Oxígeno 166 millones, Republicano $397 millones.

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Hasta los partidos que apoyaron la campaña del presidente Abelardo De La Espriella recibieron dinero del CNE, Movimiento Salvación Nacional: $1.152 millones y Defensores de la Patria $140 millones.



La lista de partidos se complementa con Ecologista Colombiano $176 millones, La Fuerza $396 millones, Libres $197 millones, Movimiento Unidad en Miga por Colombia $197 millones, Partido Esperanza Democrática $197 millones.



De acuerdo con la resolución del CNE, los $38 mil millones se distribuyeron entre otros criterios así:



- 10% se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos con personería jurídica;



- 15% por partes iguales entre los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido el 3 por ciento o más del total de votos emitidos válidamente en el territorio nacional en la última elección de Senado o Cámara de Representantes.



- El 40% se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de concejos municipales.

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- El 10% se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de asambleas departamentales.



- El 5% se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas.



- El 5% se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos políticos o movimientos políticos en proporción al número de jóvenes elegidos en las corporaciones públicas.

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