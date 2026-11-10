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Aterrizó en Colombia el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., en plena cumbre militar en Tolemaida
La llegada del comandante marcó el inicio de una visita oficial junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, y el general Erick Rodríguez, en un momento clave para la seguridad latinoamericana y en Colombia.


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dsifontes
Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU.
Colprensa
Colprensa
Martes, 10 de Noviembre de 2026

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, ya se encuentra en Colombia tras aterrizar recientemente en suelo nacional. La visita oficial se dio en el marco de los ejercicios militares que se llevan a cabo en la base de Tolemaida.

Su llegada, confirmada este martes 10 de noviembre por el comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, marcó un nuevo compás en la relación estratégica bilateral y se produce en compañía del ministro de Defensa, Jorge Mora, y el mayor general Erick Rodríguez Aparicio.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, el encuentro “reafirma la solidez de la cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio”.

La hoja de ruta del alto mando estadounidense en el país concentra sus ejes en cuatro frentes clave:

-Cooperación estrecha entre las Fuerzas Armadas. 

-Intercambio de inteligencia estratégica.

-Blindaje y control de la seguridad fronteriza.

-Lucha frontal y coordinada contra los cárteles del narcotráfico.

“En el marco del A3C – Escudo de las Américas, fortalecemos la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, consolidando esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes”, detalló el comandante general.

El foco en el ‘Escudo de las Américas’ y Tolemaida: antecedentes en la región

Uno de los temas centrales de la agenda es el impulso al llamado Escudo de las Américas, la estrategia regional promovida desde Washington para neutralizar las redes del crimen organizado transnacional.

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El aterrizaje de Caine en territorio colombiano coincide de manera directa con las maniobras tácticas que desarrollan más de 300 uniformados estadounidenses en la base de Tolemaida hasta el próximo 11 de noviembre.

En este enclave militar, las tropas ejecutan entrenamientos especializados en interdicción marítima, operaciones terrestres de alta complejidad, ciberdefensa y contención de amenazas con drones. El viaje del jefe del Estado Mayor Conjunto por Sudamérica mantiene una línea directa de seguimiento a la estabilidad del subcontinente.

Previo a este desplazamiento a Colombia, el general Caine ya había visitado Caracas el pasado 3 de junio, una escala en la que abordó de manera directa asuntos vinculados con la estabilidad venezolana y la seguridad hemisférica.

“La cooperación entre aliados es fundamental para fortalecer nuestras capacidades de defensa y contribuir a un hemisferio más seguro y estable. Dios da la victoria a los valientes”, concluyó Rodríguez Aparicio.

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