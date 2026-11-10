Capturan en Cúcuta al empresario Arvey Duque: esto se sabe

Un procedimiento judicial sorprendió este martes 10 de noviembre en Cúcuta, luego de que se conociera la captura del empresario Arvey Duque Villamizar, reconocido en Norte de Santander por liderar proyectos empresariales como el café y restaurante Arduvi y la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte.

La Opinión conoció que la detención se produjo en Cúcuta, mediante una orden de captura emitida desde Bogotá, en el marco de una investigación que habría comenzado en una Fiscalía de Ipiales, Nariño.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Duque es señalado de los presuntos delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

Se espera que las autoridades entreguen en las próximas horas un pronunciamiento oficial sobre este proceso judicial.

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Corpoindustrial se pronunció

¿Quién es Arvey Duque?

Arvey Duque Villamizar es un empresario santandereano que ha desarrollado diferentes iniciativas comerciales y agroindustriales en Norte de Santander.

Es fundador de la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC, compañía dedicada a la comercialización de aceites vegetales y reconocida por su modelo de Beneficio e Interés Colectivo.

Uno de sus proyectos más conocidos es Refinorte, un complejo agroindustrial para la refinación de aceites comestibles proyectado en el municipio de El Zulia, con una expectativa de generación de 2.500 empleos.

Además, Duque preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial), organización desde la que ha participado en discusiones relacionadas con el desarrollo empresarial, la seguridad, la formalización y la economía de frontera.

En Cúcuta también es conocido por la creación del restaurante y café Arduvi, que abrió sus puertas en 2022 y se convirtió en una iniciativa de inclusión laboral al vincular a personas con discapacidad intelectual, física y síndrome de Down. De este proyecto surgió la Fundación Arduvi.

En 2025, el empresario recibió un reconocimiento como Embajador de Paz de Naciones Unidas.

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