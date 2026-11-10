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J. D. Vance cancela su visita a Colombia: ¿qué pasó?
El vicepresidente de Estados Unidos suspendió su gira por varios países de Sudamérica, en medio de las repercusiones políticas de las elecciones de medio término.
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JD-Vance
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Martes, 10 de Noviembre de 2026

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, canceló su visita a Colombia, que estaba prevista como parte de una gira internacional por varios países de Sudamérica. Según se conoció, el segundo al mando del gobierno de Donald Trump decidió suspender el recorrido en medio de la coyuntura política que atraviesa Washington.

La cancelación estaría relacionada con las repercusiones de los resultados de las elecciones de medio término, celebradas el pasado 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano sufrió un revés electoral que impactó al gobierno estadounidense.

Este escenario habría generado tensiones dentro de la administración Trump, llevándola a reconsiderar su agenda internacional para concentrar sus esfuerzos en atender los desafíos políticos internos.

Por ahora, no se ha informado si la gira del vicepresidente será reprogramada ni cuándo podría concretarse su visita a Colombia.

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