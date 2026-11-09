En medio de protestas por el costo de vida, Francia anuncia aumento salarial

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, afirmó que el gobierno aumentará el salario mínimo en un intento por responder a las protestas por el costo de la vida sin sobrecargar aún más las frágiles finanzas públicas.

El salario mínimo mensual neto para el trabajo a tiempo completo aumentará 1,6% hasta los 1.502 euros (US$1.680) el 1 de diciembre, según anunció tras las reuniones mantenidas el lunes con los sindicatos de trabajadores y empresarios.

“No se trata solo de un impulso bienvenido, ni es meramente simbólico, porque será el segundo mayor aumento en 20 años”, dijo Lecornu.

El gobierno minoritario francés se encuentra bajo presión debido a las manifestaciones estudiantiles , que se han extendido a una reacción violenta por el aumento del costo de vida. Se han registrado incidentes violentos durante algunas marchas, incluyendo saqueos y disturbios el 17 de octubre, aunque la participación disminuyó el sábado.

Lecornu tiene poco margen de maniobra para responder a las demandas de mayor gasto público, ya que su gobierno se enfrenta a dificultades para controlar un enorme déficit presupuestario sin mayoría parlamentaria y a menos de seis meses de las elecciones presidenciales. Esta situación ha preocupado a los inversores, provocando ventas masivas de bonos en los últimos meses que han elevado los costos de endeudamiento.

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Las dificultades han obligado al primer ministro a presentar propuestas que no tienen un impacto directo en las finanzas públicas, como aumentar el límite máximo de las cuentas de ahorro reguladas y reformar el procedimiento de admisión universitaria .

“El deber del gobierno es comprometerse con medidas realistas y factibles, veraces en términos presupuestarios, y no como si ya no existiera la presión de los mercados financieros y las altas tasas de interés”, dijo Lecornu.

El salario mínimo francés, conocido como Smic, se revisa habitualmente en enero en función de la subida de precios que sufren los hogares de bajos ingresos y también puede incrementarse cuando la inflación supera 2%. El gobierno puede aplicar un aumento superior al establecido en cualquier momento.

La aceleración de la inflación en los últimos años ha provocado automáticamente un aumento del Smic. El último incremento, en junio, elevó el importe mensual neto 2,4%, hasta los 1477,93 €. Pero desde 2012, ningún gobierno ha ofrecido un estímulo adicional como el que Lecornu prometió para el 1 de diciembre.

Tras la reunión del lunes con representantes de empresarios y trabajadores, Sophie Binet, líder del sindicato de extrema izquierda CGT, afirmó que el cambio en el salario mínimo era insuficiente y convocó otra jornada de huelga para el 17 de noviembre. Había exigido un aumento de 10%.

«Hemos venido aquí para obtener respuestas a la movilización sin precedentes de jóvenes y trabajadores», declaró en comentarios emitidos por la televisión francesa. «El gobierno solo ha ofrecido migajas».

Mientras tanto, los grupos empresariales han advertido que un salario mínimo más alto corre el riesgo de perjudicar el empleo y han pedido al gobierno que abandone los planes presupuestarios que podrían aumentar los impuestos sobre la nómina.

Lecornu afirmó que el aumento del 1 de diciembre se ha calculado cuidadosamente para evitar que afecte al empleo y que el gobierno iniciará de inmediato conversaciones para modificar los umbrales de las exenciones fiscales para los empleadores.

Tomado de La República

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