¿Le llevaba un cargamento a la disidencia de las Farc? Hombre cayó con media tonelada de cocaína y balas de fusil en San Cayetano

518 kilos de cocaína, distribuidos en paquetes marcados con los logos del Barcelona Fútbol Club; un tractocamión avaluado en 800 millones de pesos; seis proveedores, 50 cartuchos para fusil calibre 5,56 y dos chalecos tipo arnés conformaron el curioso cargamento que terminó llevando a un hombre identificado como José Carrillo a la cárcel.

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El hombre fue capturado por la Policía en el corregimiento de Urimaco, jurisdicción de San Cayetano, cuando se movilizaba en el mencionado vehículo con la carga, avaluada en 19 millones de dólares.

Aunque no se conoce cuál era el destino final de la droga, el cargamento no logró llegar a su lugar de destino.

Según la investigación, el alijo estaría relacionado con el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Por esta razón, se presume que el tractocamión sería llevado hasta uno de los campamentos de esa estructura armada o que la droga sería trasladada a otro vehículo para continuar su recorrido.

Carrillo fue capturado en flagrancia por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de municiones. Ahora quedó a disposición de las autoridades competentes, junto con todo el material incautado, a la espera de que avance el proceso de judicialización.

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