Trump reconoce que su política migratoria fue demasiado estricta y pasó factura en las urnas

El expresidente estadounidense Donald Trump reconoció en una reciente entrevista concedida al programa 60 Minutes de la cadena CBS que su política de deportaciones masivas y el endurecimiento de los controles migratorios resultaron ser «demasiado duros», en un momento marcado por el análisis de los resultados electorales de mitad de mandato.

Durante la conversación, el exmandatario admitió que la intensidad y el impacto de los operativos llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) pasaron factura a su formación política en las urnas, erosionando de manera significativa el respaldo de sectores demográficos fundamentales, entre los que destaca el electorado latino.

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Trump señaló que la aplicación de estas medidas afectó a personas trabajadoras que desempeñaban una labor positiva en la sociedad y cuya única infracción era encontrarse en situación irregular en el país.

Con estas declaraciones, el político estadounidense reconoció la existencia de un sector considerable de la ciudadanía que defiende que aquellos inmigrantes integrados en el tejido laboral y con una conducta intachable deberían contar con alternativas para regularizar su situación.

No obstante, estas palabras convivieron con posturas firmes dentro de su entorno administrativo, donde desde el Departamento de Seguridad Nacional se insistió en que las líneas maestras de los operativos de control fronterizo y deportación seguirían adelante. El debate político en torno a la estrategia migratoria se intensificó paralelamente tras los nombramientos clave en su gabinete, reflejando las tensiones internas entre las posturas más pragmáticas y la línea dura que ha caracterizado tradicionalmente su enfoque sobre la inmigración.