Fiscalía de Paraguay imputa al expresidente Santiago Peña y pide prisión preventiva por caso Ueno Bank

La crisis de Ueno Bank suma un nuevo capítulo judicial en Paraguay. La Fiscalía anunció este sábado la imputación del expresidente Santiago Peña y del exjefe del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos y las operaciones financieras de la entidad. Además, solicitó que ambos sean enviados a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Peña, quien fue destituido por el Senado el viernes, enfrenta cargos por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Por su parte, Carvallo fue imputado por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, también en calidad de autor.

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Según el comunicado del Ministerio Público, las investigaciones buscan esclarecer posibles irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank, así como en los mecanismos de supervisión y control de la entidad financiera.

¿De qué acusan a Santiago Peña en el caso Ueno Bank?

De acuerdo con la Fiscalía, entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido importantes depósitos y colocaciones de instituciones públicas y organismos previsionales. Paralelamente, la entidad habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentarían presuntas irregularidades.

El Ministerio Público también investiga la posible entrega de información incompleta o alterada sobre aspectos relacionados con las funciones de supervisión y control bancario.

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con los recursos públicos depositados en la entidad. En septiembre de 2026, estos fondos alcanzaban aproximadamente 3,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos 505 millones de dólares.

La Fiscalía sostiene que Peña, durante su mandato presidencial, habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, pese a que mantenía vínculos económicos y societarios con el grupo empresarial de la entidad.

En particular, las autoridades señalan que el exmandatario tenía participación accionarial en Ueno Holding S.A.E.C.A. y que sostuvo reuniones con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) para tratar inversiones en instrumentos financieros emitidos por el banco.

Carlos Carvallo también fue imputado por la Fiscalía

La investigación también involucra a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay, quien habría tenido una vinculación previa con Financiera Ueno.

Según el Ministerio Público, Carvallo realizó observaciones técnicas relacionadas con los límites de exposición crediticia, las operaciones con empresas vinculadas y la situación patrimonial de la entidad financiera.

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Estos elementos forman parte de las actuaciones que buscan establecer si existieron irregularidades en los mecanismos de supervisión bancaria y en la información suministrada sobre las condiciones financieras de Ueno Bank.

Fiscalía solicita prisión preventiva y medidas sobre los bienes de los imputados

Además de solicitar prisión preventiva para Peña y Carvallo, el Ministerio Público pidió al juzgado penal de garantías adoptar medidas para identificar y preservar los bienes y activos financieros de ambos investigados.

Entre las solicitudes presentadas se encuentran:

La inhibición general de enajenar y gravar bienes.

La identificación de cuentas bancarias, depósitos e inversiones.

La localización de otros activos financieros.

La identificación de inmuebles, vehículos y participaciones societarias.

La ubicación de otros derechos patrimoniales registrados a nombre de los imputados.

Estas medidas buscan evitar que los bienes relacionados con los investigados puedan ser transferidos o gravados mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La destitución de Santiago Peña por el escándalo de Ueno Bank

La imputación contra Peña se produce un día después de que el Senado de Paraguay aprobara su destitución mediante un juicio político relacionado con la crisis financiera de Ueno Bank.

La entidad fue intervenida por el Banco Central de Paraguay después de presentar problemas de solvencia que comprometieron su capacidad para responder por los depósitos de sus clientes. La situación generó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos y los vínculos entre el grupo empresarial del banco y el entonces presidente.

Con la salida de Peña del poder y la apertura de este proceso penal, el caso Ueno Bank pasa del escenario político al judicial, donde las autoridades deberán establecer las posibles responsabilidades de los involucrados.

Tomado de El Universal.

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