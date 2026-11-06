La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
León XIV asegura que está "bastante bien" tras ser operado por cáncer
El pontífice emprendió hoy una gira por Sudamérica, tras superar sus problemas de salud.
Authored by
valents2121
papa-leon-xiv-audiencia-vaticano-inteligencia-artificial.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 6 de Noviembre de 2026

El papa León XIV ha afirmado este viernes que se siente "bastante bien" tras ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Gemelli para la extirpación de un tumor, disipando las dudas sobre su estado de salud antes del comienzo de su gira por Latinoamérica y defendiendo que la sanidad "debe ser un derecho para todos".

Así lo ha expresado, según ha informado 'Vatican News' en declaraciones a los 82 periodistas que le han acompañado durante el vuelo de 'Ita Airways' hacia Montevideo (Uruguay), primera parada de un viaje de doce días que abarcará más de 30.000 kilómetros y una cincuentena de actos en Uruguay, Argentina y Perú.

En cuanto a su convalecencia en el Hospital Gemelli de Roma, ha revelado que pasó los días leyendo "el breviario, el libro de oraciones y los periódicos", y ha respondido con optimismo acerca de si ha retomado su práctica habitual de jugar al tenis. "Todavía no, pero lo haré", ha asegurado.

Lea aquí: Papa León XIV comienza su primera visita apostólica a Sudamérica

Disipas las dudas sobre el viaje

"Sé que muchas personas tenían dudas sobre el éxito de este viaje. Desde el primer día no tuve ninguna duda, estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo", ha remarcado.

Al ser preguntado sobre el origen de la fortaleza para acometer la gira, León XIV ha afirmado que la obtiene "de la fe" y ha resumido su secreto en "buenos médicos y una vida sana". Asimismo, ha aclarado que durante su anterior estancia en Lourdes no rezó por su dolencia porque "en ese momento no había ningún indicio de problemas" y estaba "mucho más preocupado por la salud de las personas que se encontraban allí".

Asimismo, el Pontífice se ha dirigido además unas palabras de ánimo a los pacientes oncológicos. "No tengáis miedo, el diagnóstico precoz es el mejor camino, por lo que los controles periódicos son una bendición", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que, tras la intervención, una de las prioridades de su pontificado es mantener "un sentido de compromiso por seguir estando cerca de quienes están enfermos".

 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
Sometimiento Jonás
Sometimiento Jonás
¿Por qué se están entregando? Cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc se sometió a las autoridades en el Catatumbo
La Opinión
Universidad de Pamplona./Foto Carlos Ramírez
Universidad de Pamplona./Foto Carlos Ramírez
Unipamplona inició la revisión de las hojas de vida de aspirantes al cargo de rector
Orlando Carvajal
Huecos en Tierra Linda - Los Patios.
Huecos en Tierra Linda - Los Patios.
Ni los años ni los reclamos han logrado tapar los huecos en dos barrios de Los Patios
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla