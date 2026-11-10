Gobierno declaró insubsistente a la directora del Icfes, Elizabeth Blandón

El gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Elizabeth Blandón Ramírez, quien estaba al frente de la dirección general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). La directora había llegado al cargo el 2 de agosto de 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro, mediante el decreto 1284.

En su reemplazo fue designada Maribel Cristina Castro como directora encargada de la entidad; actualmente se desempeña como directora técnica, código 0100, grado 21, en la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional. Este encargo será mientras se define quién asumirá en propiedad la dirección del Icfes.

Aunque el decreto fue expedido el viernes 6 de noviembre, la funcionaria fue notificada de la decisión el lunes 9 de noviembre.

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Antes de asumir la dirección del Icfes, Blandón ocupó varios cargos en el sector público. Se desempeñó como viceministra encargada de Economía Digital, directora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), directora de Planeación del SENA y directora de Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Nacional de Salud.

La decisión de declarar insubsistente a Blandón no ha sido comunicada oficialmente a través de los canales de la Presidencia de la República. Sin embargo, el relevo se enmarcaría en el propósito del nuevo Gobierno de renovar los cargos directivos de las entidades públicas y designar funcionarios cercanos a su proyecto político, en lugar de mantener a quienes llegaron durante la administración anterior.

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