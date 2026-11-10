Partido Liberal le pone reparos a la Ley de Rescate Económico: estos son los impuestos que pide revisar

El proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico, enfrenta nuevos reparos dentro de la coalición de Gobierno. En un comunicado, el Partido Liberal expresó su preocupación por el impacto que los cambios tributarios podrían generar en el costo de vida, la producción agropecuaria y el pequeño comercio.

La colectividad anunció que presentará modificaciones a la iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella, en particular a las medidas que contemplan ampliar el IVA a productos de la canasta familiar y a insumos utilizados por el sector agropecuario.

Los liberales reconocen la necesidad de atender las dificultades fiscales del país, pero consideran que el ajuste debe revisar sus efectos sobre los hogares y la actividad productiva. También plantean aplazar las reducciones de impuestos a las empresas y los contribuyentes de mayores ingresos para destinar esos recursos a proteger a la población de menores ingresos.

“Aunque reconocen la necesidad de atender las dificultades fiscales del país, consideran que el ajuste debe examinarse desde sus efectos sobre los hogares, la producción nacional y el comercio”, señaló el partido en su comunicado.

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Los reparos se suman a los del Centro Democrático, que también presentó una propuesta alternativa durante la reunión entre las bancadas oficialistas y el Gobierno en Barranquilla. El encuentro, realizado tres días antes del pronunciamiento liberal, no consiguió un consenso sobre el proyecto.

Partido Liberal pide revisar el IVA del 19% a los alimentos

Uno de los principales puntos de desacuerdo está en el tratamiento tributario de los alimentos. La iniciativa del Gobierno contempla que, desde enero de 2028, determinados productos que hoy están excluidos del IVA o pagan una tarifa del 5% pasen a tributar con la tarifa general del 19%.

Entre los alimentos que podrían enfrentar ese cambio están la sal, las lentejas, los fríjoles, los garbanzos, el tomate, la cebolla, la zanahoria y algunas frutas. También aparecen el café tostado, el azúcar, las harinas, las pastas y el chocolate de mesa.

Para el Partido Liberal, “estos cambios requieren una revisión antes de avanzar en el trámite legislativo, pues el impuesto también podría afectar los costos de producción y los precios que pagan los consumidores”.

Los reparos de la colectividad también en línea con que el proyecto modificaría el tratamiento tributario de insumos como fertilizantes, abonos, semillas y plaguicidas.

El partido advierte que “un mayor gravamen sobre estos productos podría elevar los costos de los agricultores y trasladarse al precio final de los alimentos”. Por eso, propone preservar el tratamiento tributario actual de los insumos agropecuarios.

La discusión involucra tanto a los productores como a los consumidores, pues los cambios tributarios podrían repercutir en diferentes etapas de la cadena de abastecimiento.

Tiendas de barrio, distribuidores y productores también están en la mira

Otro frente de preocupación para los liberales corresponde a los impuestos sobre las bebidas. La reforma contempla modificaciones al gravamen de la cerveza y a la tributación de las bebidas endulzadas, incluidas algunas que no contienen azúcar añadido.

La partido considera necesario evaluar cómo estos cambios afectarían los precios, el consumo y las ventas de las tiendas de barrio, que encuentran en la comercialización de estas bebidas una parte de sus ingresos.

“El Partido Liberal considera necesario evaluar las consecuencias de estas medidas sobre los pequeños comerciantes, distribuidores y productores, sin desconocer los objetivos de salud pública asociados a la tributación de las bebidas endulzadas”, indica el comunicado.

Además, pide al Gobierno explicar cómo incidirían los nuevos gravámenes en la actividad comercial y establecer si los cambios mantienen incentivos para reducir el contenido de azúcar de las bebidas.

Liberales proponen aplazar las rebajas de impuestos a las empresas

La discusión también se concentra en las reducciones del impuesto de renta empresarial que plantea el Gobierno. El proyecto contempla bajar gradualmente la tarifa general del 35% actual al 33% en 2027 y al 31% desde 2028.

La iniciativa también modifica las reglas de tributación mínima y del impuesto al patrimonio.

Frente a estas medidas, el Partido Liberal propone revisar las reducciones tributarias antes de trasladar mayores cargas al consumo de los hogares. Su planteamiento consiste en “preservar los impuestos vigentes a las empresas y a los contribuyentes de mayores ingresos”, mientras se protege el tratamiento tributario de los alimentos básicos y los insumos agropecuarios.

Según los cálculos preliminares del partido, elaborados a partir de la exposición de motivos del proyecto, mantener las condiciones actuales de renta empresarial, tributación mínima y patrimonio permitiría conservar aproximadamente $11 billones anuales, en promedio entre 2028 y 2030.

El partido aclaró que “esta estimación requiere una revisión con el Ministerio de Hacienda y la Dian”, así como un balance frente al costo fiscal de conservar los tratamientos tributarios de los alimentos y los insumos del agro.

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Partido Liberal también pone en duda la devolución del IVA con EfectIVA

Otro punto que genera inquietudes es EfectIVA, el mecanismo que propone el Gobierno para devolver parte del impuesto a determinados hogares de menores ingresos.

El partido advierte que su funcionamiento depende de criterios de focalización, información de facturación electrónica y límites en los montos de devolución. Estas condiciones abren interrogantes sobre la cobertura y oportunidad de las compensaciones.

La preocupación se concentra en los hogares que compran sus alimentos en plazas de mercado, tiendas de barrio y establecimientos con menor acceso a sistemas de facturación electrónica.

Por eso, los liberales consideran que la protección del consumo básico no debe depender exclusivamente de una devolución posterior, sino que también debe garantizarse mediante el tratamiento tributario de los productos.

La posición liberal se suma a las diferencias que surgieron entre las bancadas oficialistas durante la reunión de Barranquilla, en la que el Gobierno buscó respaldo para la Ley de Rescate Económico.

El Centro Democrático también presentó una propuesta alternativa con cerca de 14 puntos. Entre sus planteamientos figuran retirar el aumento del IVA a varios productos, establecer beneficios empresariales y vender una participación adicional de Ecopetrol. Esta última propuesta recibió el rechazo de la Unión Sindical Obrera (USO).

El Partido Liberal anunció que participará en el trámite legislativo con propuestas para atender las necesidades fiscales del Estado, proteger el consumo básico y revisar los efectos de los nuevos impuestos sobre el sector agropecuario y el pequeño comercio.

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