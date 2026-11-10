Ecopetrol vendió bonos por US$ 2.000 millones; la demanda triplicó la oferta

Ecopetrol completó exitosamente una emisión de bonos por US$ 2.000 millones, que tuvo una demanda por US$ 6.930 millones, 3,5 veces el monto colocado, alcanzando el nivel más alto de demanda de los últimos cinco años.



La emisión fue hecha para capitalizar los proyectos de la empresa, como la adquisición de la participación mayoritaria en la petrolera independiente Brava Energía, que ha sido valorada en US$1.200 millones.

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Los bonos, que tienen vencimiento a 2034, con una tasa de 7,875%, se destinarán al pago anticipado de US$ 810 millones en bonos internacionales emitidos en 2023, con vencimiento a 2029 y a una tasa de 8,625%, así como a refinanciar el crédito de corto plazo utilizado para la adquisición de Brava Energía.



En la operación participaron más de 235 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, África y América Latina.



"La solidez y diversificación de la demanda permitieron alcanzar el menor diferencial en tasa con respecto a la Nación y a los tesoros de Estados Unidos en una emisión internacional de Ecopetrol en los últimos 5 años", manifestó la compañía.

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