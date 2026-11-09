Salario mínimo 2027: lo que costaría una hora de trabajo según las propuestas

Ya se han puesto sobre la mesa algunas propuestas de ajuste de cara a la discusión del salario mínimo para 2027, que iniciará en forma este mes.

Mientras que gremios y empresarios apuntan a un alza de alrededor de 8%, en el otro extremo las centrales obreras ya han hablado de una propuesta de 38,5%.

En medio de estas diferencias, el porcentaje de aumento que finalmente se acuerde determinará cuánto recibirán los trabajadores que devengan el mínimo y también el valor de la hora laboral ordinaria durante el próximo año. Este dato será clave para los empleadores, al ajustar su matriz de costos en 2027.

¿Cuánto vale la hora laboral actualmente?

Para calcular este costo, se debe tener en cuenta la jornada máxima legal vigente en Colombia, que desde el 15 de julio de 2026 quedó establecida en 42 horas semanales, de acuerdo con la Ley 2101 de 2021. Bajo esta jornada, el divisor mensual para liquidar la hora ordinaria es de 210 horas.

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En consecuencia, el valor de la hora laboral ordinaria calculada sobre el salario mínimo legal mensual vigente de $1,75 millones es de $8.338.

Si sobre el salario que rige hoy se fija un incremento de 8%, el salario mínimo pasaría de $1.750.905 a $1.890.977 mensuales, lo que llevaría el valor de la hora laboral ordinaria a aproximadamente $9.005.

Por su parte, si se aplica el aumento de 38,5% planteado por las centrales obreras, el salario mínimo llegaría a $2.425.003 mensuales, mientras que la hora ordinaria tendría un valor de $11.548.

De esta manera, bajo estos dos escenarios, el costo de la hora laboral ordinaria diurna para 2027 estaría entre $9.005 y $11.548, dependiendo del ajuste que se defina en la mesa de concertación.

Estas cifras corresponden únicamente al salario básico y no incluyen el auxilio de transporte, los recargos legales por trabajo nocturno, dominical o festivo, ni los aportes a seguridad social y demás costos que deben asumir los empleadores.

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