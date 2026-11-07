Participación de las mujeres, una oportunidad para fortalecer la competitividad empresarial en Colombia

El evento, que fue organizado por ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, en articulación con Pacto Global Red Colombia, integró a diferentes sectores para la identificación de acciones que permitan dar el paso de los compromisos a las inversiones para cerrar brechas relacionadas al género.

En la Jornada, María Inés Salamanca Vidal, representante de Colombia en ONU Mujeres, resaltó que el 57% de los graduados de estudios universitarios, son mujeres. No obstante, señaló que se necesita convertir el potencial en empleo y liderazgo.

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Por otro lado, representantes empresariales lanzaron advertencias sobre los desafíos como la informalidad laboral femenina, brechas salariales y la dificultad para entrar a cargos de decisión.

La agenda también contó con espacios de trabajo sobre infraestructura, construcción, minería, transporte, energía y la digitalización.

El llamado principal fue avanzar de compromisos a inversiones para aprovechar el talento femenino y crear condiciones que faciliten una participación equitativa en el desarrollo de la economía del país.

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