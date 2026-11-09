Supuesto plan para espiar expresidentes y hackear elecciones, escándalo en DNI

Se siguen conociendo denuncias sobre la labor que habría cumplido la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Noticias Caracol publicó un informe de su unidad investigativa, según el cual, esa entidad habría preparado, con micrófonos y GPS, los vehículos que se iban a destinar a la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes.

Esta operación habría estado respaldada por un decreto, el 563 de junio de este año, que habría permitido a la DNI intervenir en la asignación de esos vehículos. Generalmente, esa es una labor que es ajena a la de inteligencia y que por ley corresponde a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La denuncia de Noticias Caracol está respaldada en un documento titulado ‘Informe de empalme’, que funcionarios de la propia DNI le habrían entregado al director entrante de la agencia de inteligencia.

Sobre el tema ya se pronunció el vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien manifestó: “Cada noticia de este reporte es más preocupante que la anterior. El reportado abuso y mal uso del gobierno anterior de la DNI (Dirección Nacional de inteligencia) deja muchas dudas y preocupaciones de fondo sobre lo que quisieron lograr y todo apunta a un ataque a la democracia misma. Esto merece una investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos”.

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Hacker que trabajaba en la DNI habría buscado afectar elecciones

A las denuncias hechas por Noticias Caracol se suma la captura, este fin de semana, de un supuesto hacker, que habría intentado afectar el sistema de la Registraduría.

El supuesto hacker, identificado como Carlos Oyola, fue capturado en Neiva, por tropas del Gaula Militar, en coordinación con el CTI y la Policía.

Oyola, que sigue vinculado a la DNI, sería, según el Gaula Militar, responsable de ataques informaticos a instituciones importantes del país, que incluyen la Fiscalía General de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma y a Distancia (UNAD).

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El hackeo a esta universidad tiene relación con que Oyola, presuntamente, habría alterado sus calificaciones para poder graduarse de la institución, pero, ya desde la DNI, habría, según el GAULA, intentado acceder a “información sobre procesos electorales y a inteligencia estratégica que comprometía la seguridad nacional”.

De acuerdo con el informe de empalme de la DNI, revelado por Noticias Caracol, habría liderado una red que habría intentado cambiar los resultados de la votación para segunda vuelta, atacando los sistemas de la Registraduría.

Hasta el momento, los exdirectores del DNI durante el Gobierno Petro no se han pronunciado sobre estas denuncias.

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