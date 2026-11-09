Escudo antidrones del anterior gobierno era un espejismo: Mindefensa

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, aseguró que el Escudo Antidrones anunciado por el gobierno de Gustavo Petro, y en el que se iban a invertir $6,2 billones, resultó ser "un espejismo", pues nada de lo que se había prometido se ejecutó, no había estudios, ni se había garantizado la financiación ni la viabilidad técnica del proyecto.



"Detrás de las cámaras de televisión no había nada, ni un proyecto estructurado, ni financiación consolidada, ni viabilidad técnica, solo turismo oficial, estudios de papel y falsas promesas", afirmó Mora.



El anterior ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había anunciado la contratación de un escudo antidrones, para proteger a los militares y policías del país de los ataques con drones que se vienen registrando en diferentes partes del país y que según la Defensoría del Pueblo aumentaron en 146% en el primer semestre de este año.



Sin embargo, según Mora, a pesar de que tanto el ministro Sánchez como la viceministra para la estrategia y planeación, Angélica Verbel, viajaron a lugares como India, República Checa, Turquía, Catar, Londres, Washington y Nueva York sin que eso hubiera servido para sacar adelante el proyecto.

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"Acumularon millas supuestamente buscando tecnología, pero de esos viajes no salió una sola solución para proteger a las tropas en nuestro territorio", afirmó Mora.



Además, aseguró, insistieron en negociar con empresas extranjeras que ni siquiera cumplían con los requisitos técnicos, según el comité estructurador. Se anunciaron $800 mil millones para la primera fase, pero no se dejó un solo peso en 2026 para su ejecución.

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"Anunciar billones no es garantizar presupuesto. Coleccionar sellos en el pasaporte no es gestionar y apilar estudios técnicos no detienen los explosivos que caen sobre nuestros soldados. Esta negligencia costó vidas y evidencia una incompetencia que debe explicarse", manifestó Mora, quien negó que este Gobierno haya cancelado la compra del sistema antidrones, simplemente no existía.



"Recibimos un cascarón vacío", dijo, pero señaló que ya se puso en marcha un plan de choque para dotar a las tropas con capacidades reales y se está avanzando en un Conpes para garantizar financiación real para la compra del sistema antidrones.

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