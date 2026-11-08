Hijas de Gustavo Petro se pronuncian por denuncias de ‘sexocontratos’ en su Gobierno

Las denuncias que han generado controversia alrededor de Gustavo Petro motivaron un pronunciamiento público de sus hijas, Sofía y Antonella, quienes difundieron una carta para expresar su posición frente a los señalamientos. En el documento abordaron tanto la protección de las mujeres denunciantes como las implicaciones políticas del caso y la responsabilidad que, según señalaron, debe asumir su padre ante la justicia.

La declaración se conoció después de la publicación, el pasado 25 de octubre, de una entrevista con Deicy Jiménez, quien aseguró que existiría una presunta red integrada por alrededor de 40 mujeres.

Según su testimonio, algunas habrían obtenido contratos estatales a cambio de favores sexuales para el entonces mandatario. Se trata de señalamientos que forman parte de la controversia y que deberán ser examinados por las autoridades competentes.

¿Qué pidieron las hijas de Gustavo Petro frente a las denuncias?

Uno de los principales mensajes de Sofía y Antonella estuvo dirigido a la manera en que debe tratarse a la persona que presentó las acusaciones. Ambas insistieron en que los señalamientos deben ser considerados con seriedad y que la denunciante no puede convertirse en blanco de ataques. “Como feministas, siempre será nuestro deber hacer un llamado a tomar con seriedad las denuncias de las mujeres y pedir que sean protegidas”, expresaron.

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En esa misma línea, rechazaron las manifestaciones que puedan desacreditar o afectar a quien denuncia y solicitaron que las actuaciones judiciales se desarrollen sin demoras. “Pedimos que las investigaciones avancen con toda celeridad y tengan en cuenta una perspectiva de género en su análisis del caso”, señalaron en el escrito publicado en las redes sociales de Sofía Petro.

Sin embargo, las dos mujeres también plantearon que el caso debe analizarse teniendo presente el escenario político nacional. Como integrantes de la izquierda, cuestionaron que sectores que, según ellas, han desestimado históricamente las reivindicaciones feministas pretendan utilizar esta causa para sus propios intereses. “Por nuestra parte: no les seremos útiles”, afirmaron al referirse a lo que consideran una instrumentalización política de la lucha de las mujeres.

¿Qué dijeron Sofía y Antonella sobre el gobierno de su padre?

En la carta, las hijas del mandatario defendieron su decisión de haber respaldado el proyecto político que llegó al poder con Gustavo Petro. Aseguraron que ese apoyo responde a las transformaciones sociales y a las políticas de igualdad impulsadas durante su administración, y no exclusivamente a la figura del jefe de Estado. También consideraron que es válido exigir autocrítica y promover actuaciones internas dentro del partido frente a las denuncias.

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Al referirse directamente a su padre, Sofía y Antonella manifestaron que esperan que atienda los requerimientos de la justicia. “Como hijas, confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la justicia sin dilación. Esa respuesta le corresponde únicamente a él”, escribieron. Además, recordaron que han cuestionado comportamientos machistas en el ámbito familiar y que mantendrán sus convicciones políticas y éticas.

Finalmente, las dos afirmaron que confían en que Gustavo Petro ha respetado los recursos públicos, aunque reconocieron que esa percepción personal no reemplaza la labor de los jueces. “En cualquier caso, lo que creamos poco importa; es la justicia la encargada de determinar la verdad”, puntualizaron. La carta cerró con un reconocimiento de las contradicciones que implica asumir simultáneamente sus posiciones como feministas, mujeres de izquierda e hijas del expresidente.