Así fue el primer cara a cara por la ley de rescate fiscal

La sede alterna de la Presidencia de la República fue el escenario este sábado del primer cara a cara por la ley de rescate fiscal, programado entre el gobierno nacional y el Centro Democrático.



La representación del gobierno estuvo encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el estreno del ministro del interior Alejandro Ordóñez, quien será el puente para lograr concensos en el legislativo. En la reunión no estuvo presente el presidente Abelardo de la Espriella.



En este encuentro, el gobierno presentó las necesidades de impulsar favorablemente este proyecto que han calificado como "urgente y necesario", pero también escucharon las preocupaciones que expresaron desde el Centro Democrático.



"Tenemos preocupaciones con muchos IVAS, impuestos que se están generando y más cargas al ciudadano. Nos preocupa los parafiscales, entendiendo las dificultades que tiene el país", aseguró el senador Carlos Meisel.

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En su mensaje, sostuvo que desde la bancada del partido le presentaron una lista de 16 puntos sobre algunas contrapropuestas para ajustar la ley de rescate fiscal, entiendo las necesidades fiscales y buscando "una reducción más contundente".



Sin embargo, no es solo el uribismo quien ha expresado sus inconformidades al proyecto presentado por el gobierno, ya se sumaron los liberales y algunos independientes como el senador Gustavo Moreno, quien señaló que sobre la mesa hay varias líneas rojas sobre el proyecto.



"Hemos trazado unas líneas rojas innegociables como el IVA a la canasta basica familiar como el café, productos como cebolla, fruta y verduras. También a la carne que se le quiere grabar", explicó.



Aunque insistió en que hay buen ambiente de negociación, dejo en claro que "la reforma que radicaron no es el mismo texto que va a salir del Congreso de la República, como la base gravable".



Tras culminar el encuentro, el senador Moreno aseguró que el siguiente paso será trabajar en mesas técnicas para construir los consensos que el país necesita, que se llevará a cabo la próxima semana.

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Poner en venta un porcentaje de Ecopetrol, ISA y otras empresas de la petrolera, reducir el tamaño del Estado y desistir de nuevos impuestos a los alimentos, hacen parte de las alternativas que propuso el Centro Democrático frente a la Ley de Rescate Económico presentada al Congreso por Ejecutivo, para superar la crisis financiera que arrastra el Gobierno.



EN el documento presentado por el Centro Democrático al gobierno, se propuso sacar a la venta parte del porcentaje de la compañía, sin precisar el número de acciones, así como de otras empresas y subsidiarias de la estatal, preferiblemente al sector solidario y a los inversionistas institucionales, al tiempo que sugirió una "administración técnica e independiente de los cambios de Gobierno".



Otra de las iniciativas consiste en reducir el tamaño del Estado. Para ello, el partido plantea eliminar o fusionar más de 200 entidades que, a su juicio, duplican funciones o no resultan necesarias. La propuesta estaría acompañada de metas específicas de ahorro y austeridad.



El expresidente Álvaro Uribe, jefe de la bancada dijo que "hay que aprovechar este momento difícil de la economía para buscar un Estado sustancialmente pequeño, una legislación tributaria disruptiva, simple, que ponga a crecer aceleradamente la economía, que nos permita financiar lo social sin corrupción".

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