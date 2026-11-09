Academia y expertos entran al debate por el salario mínimo de 2027

La ministra de Trabajo, Natalia López, sostuvo hoy un encuentro con sectores académicos, economistas, abogados laboralistas, investigadores y centros de pensamiento, en el marco de la preparación de lo que será la concertación del salario mínimo de 2027.



El encuentro tenía como propósito recoger propuestas técnicas que servirán de insumo a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el espacio donde se fija el salario mínimo anual.

Infórmese: Cae la cosecha de café y advierten que el sector está a las puertas de una crisis, en Colombia

Entre los temas discutidos estuvieron los efectos del salario mínimo sobre la inflación, el empleo, la productividad, la informalidad, las brechas regionales y la sostenibilidad fiscal.



López afirmó que es "de vital importancia" escuchar las inquietudes y aportes de la academia y la investigación, y que lo más importante es "tomar decisiones responsables que le permitan al país avanzar".



La Ministra reiteró que la concertación salarial debe considerar las condiciones económicas, laborales y fiscales del país.

Lea: Participación de las mujeres, una oportunidad para fortalecer la competitividad empresarial en Colombia

Según la cartera laboral, esta mesa hace parte de una estrategia de participación que ya incluyó reuniones con organizaciones sindicales, sectores empresariales, trabajadoras domésticas y representantes de actividades agrícolas como la bananera, la floricultora y la palmicultora. Restan abrir nuevos espacios de escucha con recicladores y cuidadoras.



En la jornada participaron representantes de las universidades de los Andes, Javeriana, Externado de Colombia, del Rosario y EAFIT, además de investigadores del Banco de la República y de centros de pensamiento.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion