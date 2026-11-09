Cuatro sectores económicos registran las mayores tasas de accidentalidad laboral en Colombia

La accidentalidad laboral continúa siendo uno de los desafíos para el sector productivo colombiano. Aunque la economía nacional creció un 2,6 % en 2025, frente al año anterior, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo siguen siendo un asunto prioritario para las empresas.

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De acuerdo con el Informe de Siniestralidad Laboral 2025 del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), cuatro actividades económicas registraron algunas de las tasas más altas de accidentes de trabajo en el país. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca encabezó el listado, con 11,22 accidentes por cada 100 trabajadores.

Le siguieron la explotación de minas y canteras, con 9,08 accidentes; la distribución y tratamiento de agua, con 8,60, y las industrias manufactureras, con 6,23 por cada 100 trabajadores.

El impacto de esta problemática también se refleja en los costos económicos. Según el CCS, los accidentes laborales registrados entre 2013 y 2024 representaron cerca de $31,3 billones para el país.

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Ante este panorama, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de las medidas de protección cobran relevancia. En Colombia, el Decreto 1072 de 2015 establece los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientado a identificar peligros, evaluar riesgos y prevenir accidentes y enfermedades laborales.

Los riesgos en cada actividad

Las condiciones de trabajo varían según el sector económico, por lo que las medidas de protección deben responder a los peligros específicos de cada actividad.

En el sector agrícola, por ejemplo, los trabajadores pueden estar expuestos a niveles elevados de ruido por el uso de herramientas motorizadas y maquinaria durante las labores de mantenimiento y cosecha. En estos casos, los protectores auditivos ayudan a reducir los riesgos de afectaciones en la audición.

En la minería y las canteras, uno de los peligros está relacionado con la caída de fragmentos de roca y herramientas desde niveles superiores. El uso de cascos de seguridad adecuados permite disminuir la exposición a golpes en la cabeza.

Por su parte, en las actividades de mantenimiento de redes de agua y alcantarillado existe el riesgo de exposición a gases peligrosos y atmósferas con bajos niveles de oxígeno. Para estas labores se requiere verificar las condiciones del ambiente mediante detectores de gases y aplicar procedimientos especializados antes de ingresar a espacios confinados.

En las industrias manufactureras, las operaciones de corte y pulido de piezas metálicas pueden generar chispas y fragmentos que ocasionan lesiones en los ojos y el rostro. Por ello, las gafas de seguridad y las pantallas faciales hacen parte de los elementos de protección necesarios, de acuerdo con las características de cada tarea.

Sobre este tema, Catalina Vejarano, líder del equipo comercial de Libus, fabricante de elementos de protección personal (EPP), señaló que estos equipos cumplen un papel importante en la protección de los trabajadores, siempre que su selección corresponda a los riesgos presentes en cada entorno laboral.

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La vocera agregó que la seguridad no debe limitarse al suministro de elementos de protección, sino que debe integrarse con otras estrategias de prevención, procedimientos de trabajo seguro y medidas de control.

De esta manera, el fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo no solo contribuye a reducir los accidentes y proteger la integridad de los empleados, sino que también favorece la continuidad de las operaciones y la productividad de las empresas.

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